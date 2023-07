Pálinkás András a kárpitosműhellyel apai, sőt, nagyapai örökséget visz tovább. Szélesítette, bővítette a tevékenységi kört, pedig az elején mindez esze ágában sem volt.

– A békéscsabai „Vízműben” érettségiztem, szereztem magasépítő-technikusi végzettséget – mesélte. – Egyszer az Andrássy úton sétáltam, amikor találkoztam Zelenyánszki János bádogosmesterrel, aki azt mondta, hogy azt kell csinálnom, és olyan színvonalon, mint az apám és a nagyapám, akkor problémám soha nem lesz a megélhetéssel.

Még ez az ösztönzés is csak akkor vitte a kárpitosműhelybe Andrást, amikor édesapjának kellett segítenie. Aztán szüleit megkereste egy nagykereskedelmi cég, kárpitos kellékeket és bútorszöveteket értékesítettek. Az ifjabb Pálinkás ezáltal került bele igazán a szakmába, és ott is ragadt.

A függönyözést és a lakberendezést is felvállalták

– Ildikó, a feleségem lakberendező, tehát a függönyözést és a lakberendezést is betettük a tevékenységi körök közé – ecsetelte András, akit a legtöbben még ma is becenevén, Dusiként szólítanak. Édesapja 2004-es halála után ott találta magát családfőként a műhelyben és az üzletben. Persze, a kárpitospisztolyozást a szakemberekre bízta a továbbiakban is, miként a függönyvarrást is.

Ennek ellenére, ha kell, beszállnak ebbe a munkába is feleségével, illetve a partnereknél felszerelik a függönyöket, beállítják az elkészült bútorokat, ágyakat, székeket. Ilyenkor (is) jól jön András édesanyja, Marica, aki igazi jolly joker a családi cégnél. Az ügyfelek kiszolgálása mellett arra is felhívja időnként szétszórt fia figyelmét, hogy egy jó vállalkozónál alapvető elvárás a megbízhatóság mellett a pontosság.

A pontossággal együtt megérkezik a bizalom

– Igaza van édesanyámnak, mert a pontossággal együtt megérkezik a bizalom, utána már „csak” jól kell dolgozni – ecsetelte az ügyvezető. – Őszintén kell dolgozni, tehát a kuncsaftnak azt is szemtől szembe megmondani, hogy mi az, amire érdemes költeni, és mi az, aminél már jobban megéri újat készíttetni, vásárolni. Egy jó munka hozza a másikat, ami pedig náluk a legfontosabb, a minőségből nem engednek, mert ez a hosszabb élettartam biztosítéka.

Mivel a kárpitosműhelyben elsősorban fekvőalkalmatosságok készülnek, ezekre részletesebben is kitértünk a beszélgetésben. Pálinkás András hangsúlyozta, a kényelem, az egészség a fő szempont a szakmunkánál, és ehhez a legjobb minőségű nyersanyagokat kell felhasználni, beépíteni.

– Életünk harmadát az ágyban töltjük, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy miként – ecsetelte. – Egy 40 éves garnitúrát is érdemes lehet felújítani, mert kiszolgál újabb 10–20 évig. Ami pedig lényeges, minden matracot, fekvőfelületet 10 év után át cserélni vagy felújítani kell. A fekvőmagasság is változott, a régebbi 40-ről 50-centiméterre. Mivel általában a talpunktól a térdhajlatunkig 50 cm a távolság, így az ilyen ágyról kényelmes leszállni, vagy felülni rá.

Pálinkás András beszélgetésünk során elmondta, ma már távirányítós, elektromos függönykarnisokat is felszerelnek, ilyenre 20 éve még gondolni sem mertek. Kitért arra, már a házak, lakások tervezésénél megérné lakberendező tanácsait kikérni. Lehet, hogy ez abban a pillanatban költségesebb, de behozza az árát.

Úgy néz ki, gyermekeik tovább viszik a vállalkozást

Pálinkás András beszélt arról is, nagy örömöt jelentett számukra, amikor gyermekeik a minap azzal álltak eléjük, tovább szeretnék majd vinni a vállalkozást.

– Maja most érettségizett Csabán, az Andrássyban, András másodikos Vízműben földmérő szakon. Soha nem erőltettük őket, és nem traktáltuk azzal, hogy mindenképpen be szeretnénk őket építeni a vállalkozásba. Azt mondtuk, szabad a gazda, de a szívünk mélyén reméltük, hogy tovább viszik a családi vállalkozást. Ha így lesz, az nagy boldogsággal tölt el bennünket Ildikóval, és természetesen mindenben a segítségükre leszünk.