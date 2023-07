Mint fogalmaztak, az igazi amerikai életérzést tudja kölcsönözni a következő tulajdonosának az a 60-as évek Mustangja, vagy az 1981-ben készült Pontiac Firebird, amire most lehetőség nyílik licitálni a NAV budapesti árverésén. Annak is akad választani való, aki inkább a modernebb autókat kedveli: a veterán aszfaltbetyárok mellett most egy 2018-as Ford Mustang GT szintén új tulajdonosát keresi. Teljesítményben egyiknél sincs hiány, mindegyiket egy 4500-5000 köbcentiméteres motor hajtja.