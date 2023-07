A búzabetakarítás Békésben 80 százaléknál tart, az átlaghozam 5,2 tonna/hektár körül alakul. Többek között ezek is elhangzottak a Békés vármegyei aratási bizottság hétfői ülésén, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) békéscsabai székházában.

Bozó József, a NAK Békés vármegyei alelnöke kiemelte, a rozsnál száz százalékos a betakarítottság. Ezt a kultúrát leginkább szenázsnak vetik, zölden takarítják be, a termésátlag 3,5 t/ha.

A tritikálénál az aratás jelenleg Békésben 70 százalékon áll, 4,5 t/ha körül alakul a termésátlag. A tavaszi árpa betakarítása befejeződött, vármegyei szinten 2,5 tonna/hektár az átlag, amely elmaradt a várttól. A zabot is aratják már Békésben, 20 százaléknál tart, ebből pontos átlagra még nem lehet következtetni, de 4 t/ha körül alakulhat. Az őszi káposztarepcénél jelenleg 95 százalékos a betakarítottsági szint, a termésátlag 3,2 t/ha. A magborsónál 90 százalékon állnak, a vármegyei átlag 2,2 t/ha. A szalmabetakarítás negyven, a tarlóhántás tizenöt százaléknál tart.

Az átvételi árakkal kapcsolatban elhangzott, az őszi árpát jellemzően 40–45 ezer, a búzát 55–62 ezer (minőségtől függően), a repcét 140–160 ezer forintért vásárolják fel tonnánként.

Bozó József kiemelte, raktározással, tárolással kapcsolatos gondok egyelőre nincsenek, a gabonának lesz hely. Mivel azonban jó termés ígérkezik napraforgóból és kukoricából, ezeknek a betakarításakor lehetnek majd raktározási problémák.

Tóth János, a Békés Vármegyei Kormányhivatal agrárügyi főosztályvezetője elmondta, kárenyhítő bejelentésből nincs sok, eddig 143 érkezett be. A tavalyi esztendőben egy nap alatt futott be ennyi. A főosztályvezető felhívta a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a bejelentést azok adják be, akik biztosak abban, hogy 10 mm-nél kevesebb eső esett az elmúlt 30 napban. Ez inkább a vármegye dél-keleti részeire jellemző.