A község központjában átadták a helyi termelői piacteret és a csarnokot. A TOP-os pályázatnak köszönhetően, 81 millió forintból megvalósult beruházás esztétikus közösségi tere a településnek. Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője köszöntőjében emlékeztetett, államtitkárként a kistermelőket érintő rendeletmódosításon dolgozott.

– A kistermelők 2021 májusáig lokalizált körülmények között dolgozhattak, majd az előállítás helyszínére vonatkozó 40 kilométeres korlátozás alól felszabadultak. A termékeiket már bárhol értékesíthetik. A kistermelői piachálózat bővítése pedig több szereplőnek jó: akik előállítják ezeket a portékákat, ezt megtehetik kulturált körülmények között. A rövid ellátási láncban a helyieknek is könnyebb dolguk van, hiszen a személyes ismeretség, a bizalom, az ár is kedvezőbb. Ez a 325. piac az országban – jelentette be a politikus.

A létesítmény kapcsán arról is beszélt Erdős Norbert, hogy a 200 négyzetméternél is nagyobb alapterületű piacon, a vásárcsarnokon belül az eladótér a legjelentősebb. A hústermékek elhelyezésére hűtőt is beszerzett az önkormányzat. Ehhez kapcsolódik egy kisebb, igény szerint elkülöníthető tér, valamint 1-1 raktározási, tárolási célú helyiség. Az épületben kaptak helyet a szociális helyiségek, női, férfi- és akadálymentes mosdó, illetve takarítószertár. Az épület három bejárattal rendelkezik. A projekt része szilárd burkolatú, kijelölt gépjárműparkoló és kerékpártárolók. Az akadálymentesített épületben teljesen új épületgépészeti és épületvillamossági rendszert építettek ki.

A csarnok kulturált körülményeket biztosít az árusoknak, a vásárlóknak

Fotó: Für Henrik

Magyarné dr. Knap Diána, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője azt hangsúlyozta, mekkora lehetőség a település és a környéken élők számára egy ilyen kereskedelmi egység: – A friss, helyi, idénytermékek értékesítésére kiváló ez a piac. A másik a közösségi tér funkciója, ami nagyon erős társadalomfejlesztő funkció. Az emberek találkoznak, beszélgetnek, kapcsolódnak egymáshoz. Azt kívánom a medgyesbodzásiaknak, használják ki minden adottságát ennek a helynek – zárta gondolatait a főosztályvezető.

Varga Gábor polgármester a pályázati lehetőségeikről adott összegzést: a község erre a célra még 2016-ban nyert TOP-os pályázati forrást, 7 év kellett, mire az avatásnak eljött az ideje: – A lakosság már nagyon várta. Biztonságos és esztétikus környezetben biztosított a piacozás mostantól - fogalmazott a polgármester, miközben megköszönte az előző testületnek is a piacberuházással kapcsolatos munkáját.

Emlékeztetett: a községháza is TOP-os pályázatból, 41 millió forintból szépült meg. A két települést (Gábortelep-Medgyedbodzás) 105 millió forintból megépült kerékpárút köti össze.

– A folytatásban a kultúrházunkra TOP Plusz forrást nyertünk 97 millió forintot. Az orvosi rendelőn 10 milliós tetőfelújítást végezhetünk el. A Petőfi és a Névtelen utcákat aszfaltozhatjuk 70 millióból. Összesen 177 millió forint az a pénz, ami településünkre érkezik. Dolgozunk képviselőnkkel, hogy ennél is több forrást szerezzünk Medgyesbodzásnak - tette hozzá Varga Gábor.

A program zárásaként Kémenes Csaba plébános felszentelte az épületet, majd az érdeklődők bejáráson megnézték a létesítményt.