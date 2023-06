– Drónok a mezőgazdaságban címmel elméleti és gyakorlati szakmai délutánt is tartottunk nemrégiben Kondoroson, a helyi gazdakör szervezésében – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. Itt a drónpilótaképzésről, a drónok használatáról, illetve az ezzel kapcsolatos, különböző lehetőségekről kaptak bővebb információkat a gazdák.

A termelők jelenleg 17 típus közül választhatnak

A kondorosi rendezvényen Csapóné Hernádi Noémi, az Ifjú Gazdák Békés Vármegyei Gazdakörének alelnöke elmondta, hazánk az első olyan ország, amely az Európai Unió irányelve alapján megteremtette a drónok használatának és irányításának törvényi feltételeit, és megteremtette a szakképzés hátterét is. Hozzátette, a drónpilótaképzésen szerezhető tudás nagy piaci értékkel bír. Ez abban is jól látszik, hogy a Szarvason a közelmúltban elsőként végzett drónpilóták közül mára a legtöbben munkába is álltak. A képzés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szarvasi, Szent István Campusán továbbra is elérhető.

A Nébihnél közölték, hazánkban kizárólag forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező permetező drónokat lehet értékesíteni, megvásárolni és üzemeltetni. Ahhoz, hogy ezek a feltételek teljesüljenek, a permetező drónokat a gyártónak, vagy a forgalmazónak be kell jelentenie típusminősítési eljárásra a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemhez (MATE). A termelők jelenleg 17 engedélyes típus közül választhatnak. A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező permetező dróntípusok nyilvántartása folyamatosan és naprakészen megtekinthető a MATE Egyetemi Laborközpont honlapján.

– A megvásárolt permetező drónt regisztrálni kell a Légiközlekedési Hatóság elektronikus felületén – tájékoztattak a Nébihnél. – Emellett a drónnal végzendő műveletekre felelősségbiztosítást is kell kötni, hasonlóan a közúti közlekedésben résztvevő járművekhez.

Hamarosan elérhetők lesznek az engedélyezett szerek

A Nébih honlapján közzétett növényvédelmi drónpilóták nyilvántartása folyamatosan bővül. A bekerüléshez szükséges drónpilóta-igazolvány és növényvédelmi drónpilóta szakképesítés megszerzésének rendszerét is kialakította már a hivatal, ez szintén hatékonyan működik. A drónpilóta igazolvány megszerzéséhez elengedhetetlen speciális képzés, valamint az elméleti és gyakorlati vizsga a Légiközlekedési Hatóság koordinálásával történik. A növényvédelmi drónpilóta szakképesítéshez pedig a Nébih által jóváhagyott képzőintézményekben – ezek nyilvántartása is naprakészen elérhető a hivatal honlapján – kell elvégezni az alapképzést, majd akkreditált vizsgaközpontban kell sikeres vizsgát tenni.

Fontos tudni, hogy drónnal csak olyan növényvédő szer, illetve növényvédelmi hatású készítmény juttatható ki, ami rendelkezik kifejezetten erre vonatkozó engedéllyel. A légi vagy földi kijuttatásra meglévő engedély nem elegendő! Egyes szerek engedélyokiratának kiterjesztését az engedélytulajdonosok már kérelmezték a hatóságtól, melyek elbírálása folyamatban van. Hamarosan a drónos kijuttatásra engedélyezett szerek és készítmények is elérhetők lesznek.

Nagy segítséget nyújtanak az agráriumban

Kondacs Andor, a Kondorosi Gazdakör elnöke a „drónprogramon” kiemelte, hogy a drónok mintegy öt éve terjedtek el hazánkban, ám eleinte még csupán a kép és videó rögzítésre használták azokat. Az idő múlásával azonban fejlettebb szenzorokkal felszerelve már bevetették az építőiparban, illetve a rendvédelmi feladatok ellátásában. Kicsit később pedig megjelentek a permetező drónok, amik már a mezőgazdaságban nyújtanak nagy segítséget. Ezeket idővel kiegészítették a növény-egészségügyi állapotfelmérésre is alkalmas szenzorokkal. Ez utóbbiaknak köszönhetően napjainkban a monitoring drónok már fontos szerepet játszanak a döntéshozatalban egyes növény-egészségügyi beavatkozások során. Ráadásul immár a jogszabályi és képzési háttér is adott a drónok mezőgazdasági használatához.