Ötletből valóság

Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzeti kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is Orosházán vendégeskedett pénteken: – Nem ismeretlen számomra ez a fórum. Földrajzilag is kiterjedt, politikailag is változatos környezetben egy szövetséget létrehozni, működtetni, komoly feladat. Nem képes minden jó ötlet szárba szökkenni. Ám a KEF sikeres utat járt be az Orosházi Gazdakörnek köszönhetően. Az ötletet támogató politikai háttér is követte.

– Elkötelezett kormányzat, benne az akkori vidékfejlesztési tárcával, nem ciklusokban, hanem stratégiában gondolkodott. Megerősítem: továbbra is elsőrendű célkitűzésnek tekintjük a nemzetpolitikai építkezést és ennek egyik legfontosabb pillérének látjuk a Kárpát-medencei gazdák együttműködését, támogatását, összefogását – hangsúlyozta Ökrös Oszkár.