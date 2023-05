A Vízvédelmi fejlesztés Dévaványán című TOP-os projekt projektátadó rendezvényét tartották meg csütörtökön Dévaványán, a Homokbánya utcai záportározónál.

Valánszi Róbert polgármester ismertette, több mint száz kilométernyi csapadékvíz-hálózat van, hat övezetre osztva. Ebből az elmúlt 15 évben jelentős mennyiséget újítottak fel négy ütemben. Azonban a 2019 májusában és 2020 júliusában másfél óra alatt lehullott 100-100 milliméter csapadék így is kihívás elé állította a lakosságot és az önkormányzatot. Hozzátette, a város tengerszint feletti magassága 85 méter, az átlagos lejtés pedig egy százalékon belüli, ami az Alföldön átlagosnak tekinthető, és a csapadékvíz elvezetés szempontjából kedvezőtlen adat. Ehhez városukban párosul még az is, hogy a talaj öntésiszap és agyag, tehát erősen vízzáró.

Valánszki Róbert elárulta, a fentiek miatt komoly mentőövet nyújtott számukra a jelenlegi 600 millió forintos vízvédelmi fejlesztés. Ez utóbbi a legkritikusabb részeken valósult meg, ahol nem csupán a gazdasági épületeket veszélyeztette a hirtelen lezúduló csapadékvíz, hanem a lakóingatlanokat is. Ezen pontokon a projektnek köszönhetően immár jóval gyorsabban elfolyik majd a víz.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, tavaly Magyarország területeinek 80 százalékát, mintegy 4 millió hektáros területét sújtotta aszály a csapadékmentes év okán. Ez viszont nem volt egyedi, hiszen több évtizedre visszamenőleg is számos aszályos időszak sújtotta hazánkat, így Békés vármegyét is. Ennek eredménye, hogy több településen belüli csapadékvíz elvezető rendszert (árkot) megszüntettek az emberek, hiszen nem volt rájuk szükség. Azonban mégis jöttek belvizes időszakok, és közöttük extrém mennyiségű csapadékkal járó napok is. Egy-egy ilyennel pedig a legtöbb település nem tud megküzdeni. Így volt ezzel Dévaványa is. A város vezetése azonban igyekezett folyamatosan, és egyre jobban felkészülni a haváriás helyzetekre, ezzel minimalizálva a belvíz okozta károkat. Ennek részeként pályázták meg a jelenlegi projektet is, amelynek eredményeként nagyobb biztonsággal néznek a következő csapadékos időszakok elé.