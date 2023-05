A tanulás ugyanakkor pénzbe, időbe és energiába kerül, éppen ezért is üdvözölte az említett projektet a kamara. A program forrásokat biztosít a képzési költségekre és kompenzálja a foglalkoztatottak képzése alatt kieső munkabért is. A forrásra egyaránt pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok is.