Mint az MTI írta, Torda Balázs tájékoztatása szerint az OPUS TITÁSZ a debreceni üzem területén több mint 43 kilométer elosztóhálózatot épít, 93 új transzformátorállomást létesít, 13 ezret meghaladó új fogyasztási pontot köt be a hálózatba, és ugyanennyi helyen cserél mérőórát. Jelezte: a debreceni üzem 276 ezer fogyasztó villamosenergia ellátását biztosítja a térségben 8500 kilométer villamoshálózaton, több mint 3100 transzformátor állomás üzemeltetésével.

Az ellátásbiztonság folyamatosan javul, aminek érdekében az idén csak Debrecen területén több mint 20 kilométer elosztóhálózat és 13 transzformátorállomás rekonstrukcióját végzik el – ismertette a vezérigazgató. Az elosztóhálózati és alállomási fejlesztések a következő években is folytatódnak: a leendő BMW autógyárnak is helyet adó debreceni északi gazdasági övezetben 137,5 megavoltamper (MVA), a déli övezetben 740 MVA, a helyi agrár ipari parkban pedig 60 MVA fejlesztés valósul meg – mondta. Torda Balázs kitért arra is, hogy az Európai Unió és a kormány helyreállítási és ellenállóképességi eszközének támogatásával, a Széchenyi Terv plusz keretében 26,6 milliárd forintért valósítanak meg komplex villamás-hálózati beruházásokat a napelemes rendszerek integrációjának biztosítása érdekében.

A gázszolgáltató részlegükről azt mondta, az OPUS TIGÁZ Zrt. 154 ezer felhasználó ellátását, és mintegy 434 millió köbméter földgáz elosztását biztosítja évente. Az idei, összesen 2,6 milliárd forint értékű fejlesztések közül a vezérigazgató kiemelte, hogy a tervek szerint 121 új gerincvezetéket és mintegy négyszáz leágazó vezetéket építenek, valamint 3,5 kilométernyi elosztóhálózat, 11 tolózár, 6 nyomásszabályozó állomás és egy nyomásszabályozó épület rekonstrukcióját végzik el Hajdú-Bihar vármegyében. Ezen túlmenően 13 ezer gázmérő és kétezer nyomásszabályozó cseréje is megtörténik.

