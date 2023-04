Sikeres a Gyula nyitva van! kampány

A Gyula nyitva van! kampányhoz hozzájárult, hogy 2021-ben a város nyerte el az „Év turisztikai települése” címet a legnagyobb szállásfoglalási portált üzemeltető vállalatnál. A díjjal együtt számos megjelenési lehetőséget és felületet kapott a Gyulai Turisztikai Nonprofift. – emelte ki Komoróczki Aliz.

Ezeket a felületeket is a kampányhoz vették igénybe, amelynek köszönhetően nagy sikert aratott a kampány, az üzenet eljutott a célcsoporthoz és a gyulai szolgáltatók is elégedetten zárták a tavalyi évet, illetve elégedetten kezdték 2023-at. A kampánynak is köszönhetően a tavalyi évben realizált vendégéjszaka-szám csupán 3 százalékkal maradt el a pandémiát megelőző 2019-es év forgalomtól, Gyula összes szálláshelyén. A Gyula nyitva van! kampány tavaszi „verziója” még jelenleg is zajlik, április végén váltja a nyári szezonindító kampány.