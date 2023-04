– A fenti határidők értelmében 2023. június 9. után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség – emelte ki az elnök. – Ugyanígy nincs lehetőség arra, hogy egy visszavont jogcím/intézkedés, tábla, egyed, erdőrészlet ismét „felvételre, jelölésre” kerüljön, tehát a visszavonás visszavonása nem lehetséges. A területalapú támogatásokat a területek jogszerű földhasználója igényelheti, akinek/amelynek teljesítenie kell a támogatásra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételeket is. A gazdaság minden hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényel rá valaki. Ennek elmulasztása szankciót vonhat maga után.

A másodvetés tervezett adatait 2023. június 9-éig be kell jelenteni. A ténylegesen elvégzett tevékenység adatait a tevékenység elvégzését követő 15 napon belül kell az alapkérelem/az adatváltozás felületen bejelenteni. Állatalapú támogatások – beleértve az EMVA-ból finanszírozott Vidékfejlesztési Program támogatásait is – esetében az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására. Emellett meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételeknek is. A kérelemben csak azokat az egyedeket tüntessék fel a gazdálkodók, melyekre támogatást kívánnak igényelni.