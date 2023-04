Mint kiemelte, megkezdődött a dögönyözős medence és a csúszdás medence rekonstrukciója.

– A csúszdás medence külső peremét, a zuhanyzóját és a lábmosóját újraburkolják, a dögönyözős medence pedig teljes egészében új, a termálvízhez színvilágában sokkal jobban illeszkedő és a meglévőnél minőségében lényegesen jobb burkolatot kap. Emellett áttervezik és átalakítják a dögönyözős medence hidraulikáját, a víztérben új élményelemként is funkcionáló, víz alatti fúvókákon keresztüli vízkeringtetést alakítanak ki, az éjszakai fürdőzési élményt pedig a víztérben elhelyezett világítótestek teszik majd különlegessé – részletezte a polgármester.

Kitért arra, hogy a nyári időszak kezdetére elbontják a legnagyobb kapacitású, gyermekparadicsom melletti vizesblokkot és az egészségügyi épületet, melyek helyett új, könnyűszerkezetes minőségi épületet építenek.

A meglévő, 50 kW kapacitású napelemparkot 500 kW-ra bővítik, amelyet a főépületen, illetve az AquaPalota tetején helyeznek el. Az így megvalósított rendszer az elektromosáram-felhasználás 16–17 százalékát fedezi. Cél, hogy a nyári időszak kezdetére a termelés megkezdődhessen. Megvalósult az V. számú termálkút bekötővezeték-cseréje, valamint zajlik a IV. számú termálkút újbóli beüzemelése és vizének Gyulai Várfürdőbe történő ismételt bevezetése.

Megkezdődött a Gyulai Várfürdő parkjában a gyepfelületek minőségét javító automata öntözőrendszer kiépítésének előkészítése. Pótolják a park kiszáradt és biztonsági okokból kivágásra ítélt fáit. Az új ültetésekhez kiválasztott különleges fafajokkal növelik a park szépségét, vonzerejét és botanikai értékét.

A fenti fejlesztéseket saját erőből finanszírozza a Gyulai Várfürdő, közben pedig zajlanak a pályázati projekt előkészítési munkálatai is, melynek keretében az Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai támogatása és a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. finanszírozása, és 90 százalékos támogatási intenzitás mellett megkezdődik a Várfürdő főépületének átépítése, valamint az egykori reumatológiai szakrendelés épületrészének integrációja. Az átalakítás során bővül az öltözőkapacitás, továbbá éttermet, gyógyászatot, raktárakat, pihenőtereket alakítanak ki. A közbeszerzés 2023 áprilisában zárul, a kivitelezői munka várhatóan 2023 decemberére – még a téli kiemelt időszak kezdete előtt – fejeződik be. Emellett előkészítés alatt van a Lovarda teljes rekonstrukciója is.