Még februárban rendelt el szigorú minőségi és élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzést az Ukrajnából Magyarországra érkező gabonáknál Nagy István agrárminiszter. A Nébih által koordinált vizsgálat hazánk teljes területére, így Békésre is kiterjedt. A gabonatárolók tételeiből vett mintákon GMO-, növényvédőszer-maradék és toxintartalom-vizsgálatokat végeztek, ellenőrizték a tárolási körülményeket, a raktári kártevők esetleges jelenlétét és a nyomon követhetőséget is. Az ellenőrzések a Magyarországra érkező, ukrán eredetű búzalisztekre is kiterjedtek.

A szakemberek három esetben találtak mikotoxinnal szennyezett kukoricát, és három minta mutatott pozitív eredményt a GMO-vizsgálatot követően. Két esetben szójaszennyezettséget mutattak ki. A tárca közleményében szerepel, hogy a hatóságok a magyar piacra érkező gabonánál minden élelmiszerlánc-biztonsági szabályt betartatnak. Kiemelték: az ukrán gabonát felhasználó magyar vállalkozásoknak közvetlen felelőssége, hogy csak az uniós és a hazai szabályoknak megfelelő terményt használjanak fel. A szennyezett gabonából nem került és nem is kerülhet a magyar fogyasztókhoz.