Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) Békés vármegyei elnöke hangsúlyozta, az ukrajnai háború kitörése óta a Magyarok Kenyere Alapítvány a Békésből felajánlott támogatásokból is egyebek közt több tonna lisztet, tartós húsárut, gomba­konzerveket, almát, vöröshagymát, számítástechnikai eszközöket juttatott el rászoruló családokhoz, szervezetekhez. Mindemellett a kárpátaljai magyar gazdák megsegítésére vetőburgonya, tavaszibúza-, árpa-, zab- és hibridkukorica-­vetőmag, műtrágya, őszibúza-vetőmag érkezett a térségbe.

– A hazai gazdák és agrárcégek legutóbbi vetőmagadománya is segíti kárpátaljai társainkat a tavaszi vetési munkák során. Az 500 zsáknyi szállítmányt a minap Beregszászon Jakab István, a Magosz és Győrffy Balázs, az agrárkamara elnöke adta át a Kárpátaljai Református Egyház és a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége képviselőinek – emelte ki Kozsuch Kornél.

– A vetőmagoknak jó hasznát veszik a kárpátaljai gazdálkodók, akik köszönettel fogadták az anyaországi gazdatársaik felajánlásait. A terményt majd helyben feldolgozzák, és az így előállított élelmiszert helyi gyermek- és idősotthonok, a háború miatt egyedül maradt idős, rászoruló emberek étkeztetésére fordítják.

A NAK és a Magosz Békés vármegyei elnöke szólt arról, már szervezik az idei Magyarok Kenyere programot, továbbra is több gyűjtőponton adhatják le búzaadományaikat a gazdák. Akik a tavalyi, rendkívüli aszály ellenére is csúcsot döntöttek felajánlásaikkal. A hét Békés vármegyei gyűjtőpontra 39 tonna gabona érkezett be, 401 adományozónak köszönhetően.