A Kondorosi Gazdakör szervezésében valósult meg kedden az az esemény, amelyen a helyi gazdák és érdeklődők a mezőgazdasági drónképzésről, használatról, illetve különböző lehetőségekről kaptak bővebb információkat. Az esemény egyaránt volt elméleti és szakmai program is.

Komoly segítséget jelentenek az agráriumban

Kondacs Andor, a Kondorosi Gazdakör elnöke köszöntőjében elmondta, egy igen aktuális témában hallgathatnak meg előadást az esemény résztevői. Ismertette, a drónok mintegy öt éve terjedtek el hazánkban, ám eleinte még csupán a kép és videó rögzítésre használták azokat. Az idő múlásával azonban fejlettebb szenzorokkal felszerelve már bevetették az építőiparban, illetve a rendvédelmi feladatok ellátásában. Kicsit később pedig megjelentek a permetező drónok, amik már a mezőgazdaságban nyújtanak nagy segítséget. Ezeket idővel kiegészítették a növényegészségügyi állapotfelmérésre is alkalmas szenzorokkal. Ez utóbbiaknak köszönhetően napjainkban a monitoring drónok már fontos szerepet játszanak a döntéshozatalban egyes növényegészségügyi beavatkozások során. Az elnöktől megtudtuk, ráadásul immár a jogszabályi és képzési háttér is adott a drónok mezőgazdasági használatához.

Néhány éve még csodaszámba ment

Ribárszki Péter polgármester kifejtette, nagy örömére Kondoroson már szinte minden hónapban találkozhatnak az érdeklődők valamilyen gazdaköri, vagy agrárkamarai eseménnyel. A jelen esemény pedig a drónok világába kalauzolja a résztvevőket, ami egy igen érdekes és aktuális téma napjainkban. Hozzátette, hálás a Kondorosi Gazdakörnek az előadás megszervezéséért.

A polgármester visszaemlékezett, néhány éve, amikor arról hallottunk, hogy pilóta nélküli repülőket használhatunk fényképezésre, vagy videózásra, ez az információ még szinte csodaszámba ment. Mára azonban már nem kapja fel senki a fejét a drónokat emlegetve, sőt, egyre több területen használják ezen eszközöket a mindennapokban.

Gazdabarát rendszert sikerült felállítani

Kozsuch Kornél, a NAK vármegyei elnöke elárulta, mintegy öt évvel ezelőtt járt az Egyesült Államokban egy tanulmányi úton. Az ottani egyik egyetemen pedig már akkor jelentős volt a drónoktatás, amiről azt gondolta, talán húsz év múlva nálunk is lehetséges lesz. Nem kellettek azonban hozzá évtizedek, hiszen immár Magyarországon is oktatják a gazdálkodókat a drónok használatára, rádásul már igen nagy számban használják is a pilóta nélküli repülőket a mezőgazdaságban. Hangsúlyozta, különösen büszke a magyar oktatásra és a Nébih rendeletalkotásra azért, amiért az Európai Unióból hazánkban sikerült elsőként beindítani a drónképzést.

A NAK megyei elnökétől megtudtuk, a fent említett elsőbbség azt is jelenti, hogy az uniós országok egymás után jelentkeznek azért, hogy átvegyék tőlünk a drónokhoz kapcsolódó oktatási és szabályozási lehetőségeket. Ez utóbbiakról elmondta, egy igencsak gazdabarát rendszert sikerült felállítani. Végül Kozsuch Kornél elmondta, bízik abban, hogy az előadás után a részvevők közül sokan kedvet kapnak majd az új technológiához, és meglátják a lehetőséget a drónhasználatban.

Az elsőként végzett drónpilóták már munkába is állhattak

Csapóné Hernádi Noémi, az Ifjú Gazdák Békés Vármegyei Gazdakörének alelnöke elmondta, az agrárium egy stratégiai jelentőségű ágazat, amelynek most a generációváltás nagyon fontos eleme. Éppen ezért a szakpolitika is számos eszközzel és döntéssel támogatja az elöregedő agrárium fitatalítását. Ennek egyik kiemelkedő lépése volt a drónhasználatra vonatkozó szabályok megteremtése, és a jogszabályi háttér frissítése. Hozzátette, ahogy a fentiekben is elhangzott, hazánk az első olyan ország, amely az Európai Unió irányelve alapján megteremtette a drónok haszmálatának és irányításának törvényi feltételeit, és megteremtette a szakképzés hátterét is. Ezzel pedig előre nem látott előnyre tettünk szert.

Az alelnöktől megtudtuk, azt pedig, hogy a drónpilóta képzésen szerezhető tudás milyen nagy piaci értékkel bír, abban is jól látszik, hogy a Szarvason alig néhány hete elsőként végzett drónpilóták közül mára a legtöbben munkába is álltak. A köszöntők után Keczer Máté, az ABZ Drone Kft. ügyvezető-helyettese tartott előadást a drónok használatának jogszbályi feltételeiről, majd Martinez Barnabás, a cég senior drónpilótája prezentált a mezőgazdaságban megtalálható monitoring drónmegoldásokról. Őket követte Vejtey Zsombor, az ABZ drónpilótája, aki a permetező drónokról tájékoztatott. Végül pedig a résztvevők egy drón repülésbemutatót láthattak.