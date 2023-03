A 2023-2027-es Közös Agrárpolitika (KAP) idei indulásával megváltozott a területalapú támogatások rendszere: jelentős szerepet kap az Agro-ökológiai Program (AÖP), melynek keretében a környezeti és természeti értékek megőrzését célzó vállalásokért plusztámogatást lehet igényelni.

– Azzal is segítjük az érintetteket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ennek hatékony igénybevételéhez javaslatot tesz minden kamarai meghatalmazással rendelkező gazdálkodónak – hangsúlyozta Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke. – Falugazdászaink Békés vármegyében idén is készséggel állnak a gazdák rendelkezésére a támogatási kérelmek beadásában. Egyúttal segítik őket abban is, hogy az AÖP szempontjából leghatékonyabb vállalások mellett döntsenek.

Országosan a kamara mintegy 70 ezer gazdának küldött, illetve küld e-mailben a speciálisan a saját gazdaságára vonatkozó „zöld kiajánlást”, vagyis javaslatot, hogy mely vállalások mellett célszerű döntenie.

Az AÖP keretében – a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek, illetve az élővilág megőrzése érdekében – tett vállalások alapján igényelhető támogatást évente. Ezt az egységes kérelmek benyújtásakor kérelmezhetik a gazdálkodók. Ehhez (az egyes eltérő földhasznosítási módokra vonatkozóan) a jogszabályban felsorolt gyakorlatok közül kell választaniuk. Amennyiben valaki az AÖP támogatás igénybevétele mellett dönt, igényléskor hasznosítási módonként minimum két pont értékben kell előírást választania.

A kamara által a gazdálkodóknak küldött zöld kiajánlásban javasolt gyakorlatokat a KAP Stratégiai Terv környezeti teljesítménye és indikátor vállalásai teljesítése szempontjából határozták meg. A kiajánlást egy algoritmus határozta meg – amely állami adatbázisok (IIER és MePAR) alapján készült – azokra az AÖP vállalásokra, melyek megfelelhetnek egy-egy adott gazdaság környezeti jellemzőinek, ezáltal segítik a gazdálkodót a döntéshozatalban.

Természetesen a gyakorlatok választását számos más adottság is befolyásolhatja (például ÖKO vagy AKG támogatás igénylése, Natura 2000 hálózattal való érintettség), ezért a vállalásokat ezek ismeretében lehet megtenni.