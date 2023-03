A települési mezőgazdasági program több helyszínén Lipcsei Zoltán polgármester és Zolnai Éva brigádvezető kalauzolt végig bennünket. Elsőként a Paprév kerti gyümölcsösben jártunk, amit pályázati támogatással, illetve a közfoglalkoztatási program keretében alakítottak ki három évvel ezelőtt. Száznyolcvan gyümölcsfát, őszibarackot, kajszit, téli és nyári almát, illetve körtét telepítettek, a gyümölcsfák száma a már korábban meglévő növényekkel együtt eléri a kétszázat. Emellett ötven bogyós gyümölcsöt is ültettek.

Tavaly már mutatóban termettek is a növények, idén viszont már úgy számolnak, hogy akár a helyi gyermekeknek is juthat belőlük.

– Legfőbb célunk, hogy a termények a helyi konyhára kerüljenek, a gyermekétkeztetést segítsük ilyen módon. A friss, helyi alapanyagot nagyon fontosnak tartjuk – fogalmazott. – Ha lesz felesleg, akkor azokat a gyümölcsöket feldolgoznánk, lekvár vagy pálinka készülhet belőlük.

Lipcsei Zoltán és Zolnai Éva elmondták, a település tervei között szerepel, hogy tovább bővítik a termőterületet, és újabb növények termesztését is elkezdik, amiről folynak az egyeztetések, sőt, azok hamarosan a célegyenesükbe fordulhatnak. A polgármester kiemelte, hogy a mezőgazdasági programban a közfoglalkoztatottak, illetve az önkormányzat házi brigádja is részt vesz.

A projekt másik lábát a levendulatermesztés biztosítja, amivel 2018 óta foglalkoznak. Ebben az évben már 1500 tövet ültettek el az illatos növényből, és idéntől az értékesítés is két irányban történik. Egyrészt szedik, szárítják, morzsolják, és úgy adják el egy gyógynövényekre szakosodott cégnek, másrészt egy másik vállalkozás, nyersen, csokorban vásárolja meg a levendulát tőlük.

Ezeken felül az önkormányzat közel negyvenöt hektárnyi szántóterületen földet is művel, ahol kukoricát, árpát, zabot, búzát és napraforgót termesztenek, amelynek túlnyomó részét az önkormányzati állatfarmon használnak fel, a felesleget pedig értékesítik. Érdekesség, hogy erre már a tavalyi, egyébként erősen aszályos évben is lehetőség nyílt, ami újabb fejlesztési elképzelések alapjául szolgál.

Az állatfarm szintén sikeresen működik. Ott jelenleg is négyszáz tojótyúkot nevelnek, a tojás pedig a helyi konyhába kerül, illetve főként helyben vásárolják meg, de más településekről is felfedezték már a lehetőséget, így a környékről is vesznek tőlük. Tavaly mintegy 118 ezer tojást adtak el, ebben az évben pedig ez a szám még magasabb is lehet, hiszen 2022-ben háromszáz tyúk élt a farmon, idén pedig ezt a számot négyszázra bővítették.

A legfőbb húzóágazatnak a szarvasmarhatartás számít, ami jelentős bevételt generál. Jelenleg is tíz bikát nevelnek a telepen. A báránytenyésztés szintén sikeres, huszonhét anyajuh és negyvennégy báránya él jelenleg a farmon. Ezek iránt az állatok iránt is megvan a kereslet, különösen, mert rugalmas és hatékony partneri viszonyt építettek ki felvásárlókkal.