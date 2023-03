Tavaly év végén fogadta el az Európai Bizottság a magyar stratégiai tervet. Az első pillérben csaknem 2500 milliárd, a másodikban 2900 milliárd forint használható fel – ismertette Győrffy Balázs. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kiemelte, a forrás, ami érkezik, nem kegyelemkenyér Brüsszeltől, hanem kompenzációs támogatás. Sőt a második pillérben lévő pénz 80 százaléka a magyar kormány rendkívüli vállalásának köszönhetően nemzeti forrás.

A falugazdászok segítenek, hogy a gazdák felkészülhessenek a változásokra és sikeresek lehessenek.

Mint hangsúlyozta, személyre szabott döntéseket kell hozni, amelyeknek anyagi következményei lesznek. Csak olyat érdemes bevállalni, amit be is tudnak tartani, és mindezt le is kell megfelelően dokumentálni. Azt is hangsúlyozta: vannak jogvesztő határidők.

A korábbiakhoz képest változás, hogy olyan területekre is lehet területalapú támogatást igényelni, amilyenekre eddig nem lehetett, példaként említette a vizes élőhelyet és a szikes területet. A zöldítés bekerült az alapvető elvárások közé, kötelező lesz a vetésváltás – amely másodvetéssel feloldható –, valamint bizonyos részeket muszáj lesz lényegében ugaroltatni.

Az agrárökológiai programban lehet vállalásokat tenni – folytatta Győrffy Balázs elnök. A NAK oldalán van egy kalkulátor, így kiszámolható, hogy várhatóan – a forint-euró árfolyamtól függően – mekkora támogatás érhető el bizonyos vállalások esetén. Nem termelő beruházásokra szintén lehet majd támogatást kérni, a termeléshez kötötteknél pedig lesznek módosítások. Beszélt arról is és kiemelte: csak az öntözhet majd, akinek van vízjogi engedélye.

Nagy Attila, az Agrárminisztérium főosztályvezetője elmondta, hogy a második pillérben a bevált támogatásokat viszik tovább, de vadonatújak is várhatók.

Marad az általános, 50 százalékos támogatási intenzitás, de ez bizonyos esetekben felkúszhat 65 százalékra is, például fiatal gazdák vagy ökológiai gazdálkodás esetében. Gazdaságfejlesztésre 1500 milliárd, zöld intézkedésekre 1000 milliárd forintot szánnak a következő időszakban. Mód lesz többek között mezőgazdasági üzemek fejlesztésére, öntözésfejlesztésre, de segítik a generációváltást és az induló vállalkozásokat is.

Az agráriumot érintő adójogi aktualitásokról dr. Kovács Tamás, a NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatója beszélt. Hangsúlyozta: az elmúlt időszakban mind a munkavállalók, mind a munkáltatók terhei csökkentek, miközben az állam bevételei nőttek, azaz fehéredett a gazdaság.

Ő is kiemelte, hogy a magyar gazdák komoly összegekhez jutnak a következő időszakban. Az állami támogatás felhasználását tervezni kell, például az áfa tekintetében is több tényezőt szükséges tisztázni kell, például, hogy az nettó vagy bruttó finanszírozású. Fontosnak nevezte: érdemes ellenőrizni a befogadott számlákat, partnereket.

A NAV mobiltelefonos applikációt fejleszt, és immár lehet is vele gépjárműadót fizetni. A későbbiekben az a cél, hogy az alkalmazáson keresztül minden, ügyfélkapus azonosításhoz kötött ügyet lehessen egyszerűen intézni, hogy minden egyes adóügyi döntésről kaphasson tájékoztatást az ügyfél, valamint az, hogy úgy fizethessen adót bankkártyával, mint egy internetes vásárlásnál.