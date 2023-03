Tavaszi színekben pompáznak már a zöldséges standok a piacokon, a polcok a boltokban. Köszönhető ez a hazai primőr áruk megjelenésének is, vonzó a friss piros retek, saláta, újhagyma, paradicsom, paprika, uborka, karalábé. A legtöbb áru még a termálvízzel fűtött üvegházakból érkezik.

– A magas energiaárak miatt a fóliákba kiültetés késett, elhúzódott a termelőknél – hangsúlyozta Gulyás Tamás, a békéscsabai Szőke és Társai Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője. – Hamarosan azonban a „hidegfóliás” zöldségek is érkeznek, például egy napon belül hat uborkatermesztő is bejelentkezett, hogy hamarosan hozza a portékáját. Mindez árcsökkenéssel is együtt jár, viszont a múlt évinél drágább marad az áru, hiszen a termelők költségei is emelkedtek, valamint a fóliás termesztés eleve költségesebb a szabadföldinél. Egyelőre csak csipegetik a friss primőrt a vásárlók, és sokan ugyanazon zöldségből behozott és nálunk előállított terméket is tesznek a bevásárlókosarukba.

Chiriac Cintia, a békéscsabai Mezőker Kft. eladója mutatja a frissen érkezett újhagymát

Ezt erősítette meg Carutasu János, a békéscsabai Mezőker Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője is. Kiemelte, az ár a döntő, de szépen „beindultak” a hazai zöldségek is. A vásárlók száma nem esett vissza, az viszont igaz, hogy sokan nyolc paradicsom helyett most még csak ötöt vesznek, három-négy uborka helyett csak egyet-kettő kérnek. Természetesen a drágább kategóriájú árukból – paradicsom, paprika, uborka – kisebb a forgalom, mint az olcsóbb piros retekből, fejes salátából vagy újhagymából.

Ottjártunkkor a békéscsabai Kelemen Mihályné éppen paradicsomot tett a kosarába: – Egészen más a magyar színe, illata íze, mint a külföldié – magyarázta az asszony. – Most még csak ízlelgetjük a primőrt az ára miatt, remélhetőleg húsvét előtt már olcsóbban hozzájuthatunk, mert bőségesebb lesz egy-egy áruból a kínálat.