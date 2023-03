A lakossági fórumon Barna Antal a részben állami támogatásból épülő négycsillagos szálloda tulajdonosa köszöntötte a jelenlévőket. Az eseményt hatalmas érdeklődés övezte, a leendő múzeum helyiségeit megtöltötték a békészentandrásiak.

A tulajdonos elmondta, 2021 tavaszán adtak be egy pályázatot a hotel építésére, amire végül 1,7 milliárd forint támogatást nyertek, ezt egészítették ki saját forrásból. Hozzátette, még '21 júniusában el is kezdődtek a munkálatok.

Ismertette, a szálloda részben a régi szőnyeggyár mintegy száz éves, felújított épületében, részben pedig teljesen új szárnyakban kap helyet. Az egységet képezi többek között egy 38 szobás hotel, egy wellness részleg, étterem, bár, a fent említett múzeum, illetve a mindenki számára látogatható közösségi térré ki kiépített köröspart is. Itt lesz majd például két darab 12 és öt darab 6 személyes elektromos sétahajó, 12 darab kenu, 20 darab SUP deszka, illetve 30 darab kerékpár.

Hangsúlyozta, az építkezéskor fontos volt számukra a régi épület hangulatának és értékeinek megőrzése, ezért abból például a régi ablakokat megmentették, és megújult formában, illetve új funkcióban hozzák vissza a belterekbe.

Barna Antaltól megtudtuk, számtalan olyan módosítás volt az építkezés során, amire nem számítottak. Volt például egy különleges födém a múzeumtérben, amit a tervek szerint megtartottak volna, de végül nem tehették, mert a katasztrófavédelmi előírások szerint tűzgátló gipszkartonnal kellett borítani.

Kiemelte, a szőnyegszövőben több mint 750 ember dolgozott összesen a hosszú évek alatt, és az ő munkájuk nyomán lett a békésszentandrási perzsa és torontáli szőnyeg világhírű, amire máig nagyon büszke a település.

Szerették volna megőrizni ennek hagyományát, ezért álmodtak meg a fent említett modern, interaktív múzeumot a gyár történetéből, illetve tárgyaiból. A berendezése kapcsán pedig igyekeznek mindenkit megszólítani a településen. Hozzáette, több mint 20 olyan aktív bemutató rész – benne például moziterem – lesz a múzeumban, amely izgalmas történetet mesél el a látogatóknak. Kiemelte, a szálloda és a múzeum el lesz különítve egymástól, így az utóbbit bárki látogathatja majd kedvére, ahogy a fent említett vízparti részt is. Ide pedig, pontosan a híd lábához – amely területet az önkormányzattól kapták meg – egy színpadot is építenek nézőtérrel, amelyre ingyenes programokat terveznek. A jövőben továbbá egy szintén mindenki számára elérhető játszóteret is szeretnének építeni.

Barna Antal végül hangsúlyozta, várhatóan 35-40 fő munkaerővel tudják majd elindítani a szállodát, és örömére nagyon sok jelentkezőjük van már. azonban arra bíztatta a jelenlévőket, hogy jelentkezzenek még többen, hiszen sok pozícióra – például recepciós, kertész, szobaasszony, úszómester, medencegépész, szakács és felszolgáló – keresnek embereket.

Szuda Barna művészettörténész elárulta, tavaly januárban kezdte el kutatni a békésszentandrási szőnyegszövő üzem történetét, illetve felgyűjteni minden olyan információt, ami hozzá kapcsolódhat.

Elmondta, azért különösen fontos és hiánypótló ez a kezdeményezés, mert a XX. század ipartörténete és a textilipar gyakorlatilag nincs megfelelően bemutatva, és jelenleg nincs is Magyarországon olyan kiállítás, ahol ebben a témában állandó kiállítást tartanak fent. Ebben lényegében első lesz a Bordűr Szőnyegmúzeum.

A művészettörténésztől megtudtuk, kutatta a gyár alapítójának (Farkas Jánosné Strasser Vilmának) történetét is, amelynek eredményei helyet kapnak majd a múzeumban. Ugyanígy Klein Ödön egykori résztulajdonos és szőnyegkereskedő és családja történetét is visszakövette, amelynek tagjaiból már csak az unoka él, Ausztráliában, ráadásul ma már egy piacvezető, világhírű fürdőruhamárka atyja és tulajdonosa. Szuda Barna hozzátette, a tárlat elemei lesznek még régi cikkek, fotók, illetve most készült videóinterjúk is az egykori dolgozókkal.