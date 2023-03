Az építőipari segédanyagokat gyártó és forgalmazó vállalat, a Mapei Kft. – ahogy korábban is –, idén februárban is elkészítette a szakemberhiányt vizsgáló felmérését, ez alkalommal viszont a lakosság helyett az építőipari szakembereket kérdezték azzal kapcsolatban, hogy átlagosan mennyi idő telik el az ajánlatkérés és a munka megkezdése között. A kutatásba 1030 résztvevőt vontak be, az eredmények szerint pedig átlagosan 58 napot kell várni Magyarországon egy szakemberre. Markovich Béla emlékeztetett, tavaly a lakosság megkérdezésén alapuló vizsgálat szerint 138 napot kellett várni a munka megkezdésére. Véleménye szerint a két felmérés eredménye közti különbség a kereslet csökkenésével is magyarázható.

A felmérés alapján a legnagyobb várakozási idő Békés vármegyében tapasztalható 83 nappal.

Viszonyításként, Komárom-Esztergom és Tolna vármegyékben a legalacsonyabb a szakemberhiány, ott 38 napos a várakozási idő, míg Budapesten ez a szám 60 nap.

Most is a generálkivitelezőkre kell a legtöbbet várni, átlagosan 75 napot, míg egy kőműves 70, egy burkoló 65 nappal az ajánlatkérés után áll munkába. A leggyorsabban a víz- és gázszerelők szállnak ki, 27 nappal az ajánlatkérést követően, egy épületgépészre pedig 33 napot kell várni.

Az MTI cikkében arra is kitért, az építőipari szakemberek visszajelzései alapján idén februárban az építőipari munkák országos átlagos munkadíja négyzetméterenként 8636 forint volt. A felmérés arra is rámutatott, hogy a megkérdezettek 66 százaléka tervezi idén emelni a munkadíjakat, várhatóan 14 százalékkal.