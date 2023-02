Kedvezően bírálták el a lőkösházi önkormányzat külterületi útfejlesztésre benyújtott pályázatát, amelynek eredményeként az érintett szakasz 610 méter hosszúságban szilárd burkolatot kap majd. Az út elején pedig a közlekedési szabályoknak megfelelően egy szélesebb öböl húzódik majd – emelte ki Erdős Norbert. Az országgyűlési képviselő elmondta, a beruházás összege megközelíti a 30 millió forintot, 29 millió 581 ezer forintos támogatásból készülhet el. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett rá, hogy az önkormányzat tavaly májusban adta be a kiírásra a pályázatát, és sokat dolgoztak, sokat egyeztetettek Szűcsné Gergely Györgyi polgármesterrel, hogy sikerrel járjanak. Mint mondta, azért is szerencsés az út felújítása, mert a külterületi szakasz határos a belterületi résszel.

Erdős Norbert kitért arra, hogy a lőkösházi önkormányzat közel 2,5 millió forintos támogatást kapott rezsikompenzációra, és bíznak abban, hogy májusban, a következő körben ennél nagyobb összeg érkezhet a településre. Hangsúlyozta, az egyeztető beszélgetések alapján erre jó esély mutatkozik. A helyi önkormányzat évek óta segíti a település ismert festőművészét, Corvus-Cora Róbertet alkotásai elkészítésében azzal, hogy ehhez biztosítja a művelődési ház nagytermét. Az országgyűlési képviselő beszámolt arról is, hogy közbenjárására a megyei önkormányzat 100 ezer forinttal segíti az említett nagyterem rezsiköltségének biztosítását.

Szűcsné Gergely Györgyi kiemelte, valamennyi projektjükben együttműködnek, közösen dolgoznak Erdős Norbert országgyűlési képviselővel. Mint kifejtette, a külterületi útfejlesztés során 610 méter hosszúságban 3 méter szélességben aszfaltburkolatot kap a szakasz, a padkát pedig mindkét oldalon egy-egy méter szélességben megerősítik, illetve szikkasztó árkot is kialakítanak.

A településvezető kiemelte, a fejlesztés várhatóan idén el is készül.

– Egy régen várt, több szempontból is fontos beruházás valósulhat meg – tette hozzá. – A korszerűsítés előtt álló szakasz útalapos, aszályosabb időszakban környezetszennyező, a környéket porral borította be, és a közelben található önkormányzati temetőnek sem tett mindez jót. Emellett az út végén működik egy helyi mezőgazdasági cég telephelye, sok lőkösházi földtulajdonosnak van a társasággal kapcsolata, ezért is fontos a felújítás.

Szűcsné Gergely Györgyi elmondta, az említett közel 2,5 millió forintos rezsikompenzációt a konyha, az óvoda és a bölcsőde energiaköltségeire fordítják majd.