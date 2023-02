Siklósi István polgármester elmondta, két család összefogásának eredménye, hogy a városban egy ekkora cég felépült: – Minden mezőberényi számára fontos valamennyi, a településünkön megvalósult beruházás – hangsúlyozta. – Kiemelten lényeges, ha egy ekkora cég, mint a Fábafém egy olyan fejlesztésbe fog bele, amely a városban újabb munkahelyeket teremt, hiszen a település megtartó erejének kiemelt eleme, hogy mennyien tudnak dolgozni a városban. Ráadásul a kft.-nél minőségi munkára nyílik lehetőség.

Dankó Béla országgyűlési képviselő kiemelte, a cég szakmai tudása és felszereltsége Nyugat-Európában is megállná a helyét: – A legújabb technológia található itt meg, és olyan infrastruktúrát biztosítanak a meglévő magas szintű szaktudáshoz, amivel elő tudják állítani azokat a terméket, amelyekkel sikeresek a piacokon – hangsúlyozta Dankó Béla. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a cég nagyon fontos szerepet tölt be mind a város, mind az ország életében.

Machó János, a cég egyik ügyvezetője, Siklósi István polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő

– A Fábafém több mint nyolcvan családnak ad otthont, iparűzési adót fizet, aminek segítségével az önkormányzat újabb fejlesztéseket, újabb szolgáltatásokat tud megvalósítani – sorolta. – A társaság küldetése ugyanakkor az egész ország életében fontos, hiszen az ilyen cégeknek is köszönhető, hogy a koronavírus, majd a háborús helyzet okozta nehézségek ellenére a magyar gazdaság működik, és még ebben az évben is egy százalékos növekedés várható, utána pedig talán komolyabb következhet. Ehhez pedig szükség van az ilyen cégekre, amelyek ilyen szituációban is helyt tudnak állni, nem csökkentik a dolgozói létszámot, beruházásokkal haladnak előre, és ezzel segítik az ország további fejlődését.

Kiemelte, a kormány is igyekszik reagálni a válságra. Zajlik a vállalkozások munkaerő-támogatása 17,6 milliárd forint keretösszeggel, ami körülbelül 20 ezer munkavállalót érint. Reagálva a legújabb válságra, a mikro-, kis-és középvállalkozások esetében kamatstopot vezettek be, meghosszabbították a Széchenyi hitelkártya programot, gyármentő program indult. Kidolgoznak egy olyan tőkeprogramot, amely kiegészíti a már elkezdődött 700 milliárdos keretösszeggel indult újraiparosításit, és már idén háromezer milliárd forint finanszírozási forrást biztosít a vállalkozásoknak. Szintén program indult a megemelkedett energiaárak kompenzálására.

Berner Tibor, a Fábafém ügyvezetőke elmondta, beruházás mintegy 450 millió forint összértékben valósult meg. Fábafém Kft. az uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP) keretéből nyert el közel 314 millió forintot, amelyet saját forrással egészített ki.

A pályázati projekt keretében építettek egy 1100 négyzetméteres új üzemépületet, amelynek emeleti részén helyet kapott egy körülbelül 100 négyzetméteres iroda-étkező-öltöző együttes. Az épületberuházással a termelőkapacitásukat megduplázhatták, olyan szintű helyhiányban szenvedtek ugyanis, hogy a vevői igényeket már nehezen tudták teljesíteni.