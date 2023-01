Szarvas Fő utcáján kínálnak eladásra egy felújított, polgári stílusú családi házat. Az ingatlan 2019 óta folyamatos felújításon esett át, az épület szerkezetileg szigetelést, új elektromos hálózatot, egyedi nyílászárókat, korhű díszítéseket kapott.

Az ingatlanhoz egy különálló épület is tartozik, mely akár lakássá is alakítható, több generáció lakhatására is kiválóan alkalmas. A több mint 1200 m2-es telken szárazkapu bejáró és külön garázs is található, mely több autó parkolását biztosítja. Az ingatlan alatt egy 20 m2-es pince helyezkedik el. A belső udvarra néző, közel 40 m2-es terasz és udvar nagy családi rendezvények színtere lehet. A családi ház bútorozottan is (teljes berendezéssel együtt) eladó (74,9 M.)

Az ingatlan a belváros szívében kínál egy nyugodt, polgári életre vágyó környezetet.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!