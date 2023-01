Az eseményen Molnár Etele köszöntötte a jelenlévőket. Az alpolgármester elsőként a képviselő-testület, Babák Mihály polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő üdvözletét tolmácsolta. Kifejtette, tavaly az egyik legfontosabb dolog Szarvason a város újratelepítésének 300. évfordulójának megünneplése volt. Ugyanakkor velük volt még a koronavírus, amit a következő kihívás, az Ukrajnában dúló háború követett, amely rányomta bélyegét Szarvas gazdasági évére. Megoldást kellett találni az emelkedő energiaárak okozta helyzetre, a szintén növekvő élelmiszerárakra, amik mellett még jelentős aszály is sújtotta a térséget.

Adóforintok szempontjából azonban 2022 kiemelkedő volt a településen az azt megelőző évekhez képest, hiszen mintegy 1 milliárd 243 millió forint érkezett be helyi adók formájában. Ennek 85 százaléka volt a helyi iparűzési adó, amit a vállalkozók fizettek be.

Ezért is szerveztek számukra idén is köszöntőt, hiszen nem csupán munkahelyeket teremtenek, ezzel megélhetést biztosítva a családoknak, hanem a befizetett adókkal biztosítják Szarvas stabilitását. Utóbbival pedig segítik azt is, hogy a helyi fejlesztések megvalósuljanak.

Az eseményen elhangzott, hogy az iparűzési adó mértéke 2012-től 2 százalék, és a szarvasi önkormányzat – mint ahogy a legtöbb önkormányzat – a törvényi maximum mértéket alkalmazza. Kiderült, tavaly összesen 2278 iparűzési adóalanyt tartottak nyilván. A 2021. és 2022. adóévekben azonban a kis- és középvállalkozások 1 százalékos kedvezményben részesültek. A KKV kedvezmény miatti – éves szinten 145 millió forintos – bevételkiesést pedig teljes mértékben kompenzálták. Ennek összege viszont nem az adóbevételek között jelentkezik, hanem állami támogatás formájában írták jóvá az önkormányzat költségvetésében.

Megtudtuk azt is, hogy Szarvason mentességet élvez az a vállalkozó, illetve vállalkozás, amelynek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

Szintén mentesül a háziorvos, vagy védőnő vállalkozó, amennyiben iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot, és nettó árbevételének legalább 80 százaléka e tevékenység végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. Továbbá a tavalyi évet érintően még csökkentheti az adóját az a vállalkozás, amely alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést hajt végre az adóévben elszámolt közvetlen költség 10 százalékának megfelelő összeggel.

Hangsúlyozták, a szarvasi önkormányzati rendelet által biztosított mentességek az adózók széles körét érintik, mely az iparűzési adófizetési kötelezettségre vonatkozóan 2022-ben 950 vállalkozásnak jelentett támogatást. A cégek által befizetett iparűzési adó pedig összesen 1 milliárd 50 771 forint, amellyel hozzájárulnak a város működőképességének fenntartásához és gyarapodásához.