A háztartási gépek árai tavasz óta folyamatosan, meredeken emelkednek. A háztartási gépek értékesítésével és javításával foglalkozó káli Batki István egyéni vállalkozó már júliusban arról beszélt, hogy két-három hetente drágulnak a termékek. Mint akkor mondta, volt olyan hűtőszekrény, ami másfél hét alatt 89 ezer forintról 112 ezerre drágult. A legolcsóbb automata mosógép júliusban 108 ezer forint volt a másfél hónappal korábbi 88 ezerrel szemben – olvasható a Heol összeállításában.

Batki István most arról számolt be, hogy július óta is folyamatos az áremelkedés, újabb tíz-húsz százalékkal kerül többe a háztartási gépek mintegy nyolcvan százaléka.

– A tavaszihoz képest már jó 40 százalékkal magasabb árakkal kell számolni a vásárlóknak. A nagyfogyasztó háztartási gépek közül a villanybojlernél drasztikus az áremelkedés. Egy tavasszal 70 ezer forintos gép most 100-110 ezer forintba kerül, de mindegyik típus drágult. Az automata mosógépnél, az elektromos tűzhelynél, de a hűtőszekrénynél, a fagyasztóládánál is hasonló a helyzet. Kapni ugyanakkor mindent lehet, a nagykereskedelmi cégek el vannak látva áruval – mondta Batki István.

Illusztráció: MTI/Balázs Attila

A szakember szerint a drágulás egyenes következménye, hogy óriási piaca lett a használt háztartási gépeknek az interneten.

– Van egy rétege a társadalomnak, amelynek nem számít az ár, de a lakosság nagyobb része már nem engedheti meg magának, hogy új gépet vegyen. A körükben nagyon felerősödött a használt cikkek kereslete. Mivel a tavaszhoz képest bő 30-40 százalékos áremelkedés van, egy akkor 80 ezerbe kerülő mosógépet már sokan nem tudnak megvenni a mostani 120-130 ezer forintos áron. Egyre többen rákényszerülnek a használt áruk vásárlására, még akkor is, ha azok akár húsz százalékkal is többet fogyasztanak, mint az újak. A használt gépek átlagosan 50-60 százalékkal, állapottól függően akár 70 százalékkal is olcsóbbak az újaknál. Ha 30 ezerért kínálják használtan azt, ami újként most 120 ezer forint, nagyon sok vásárlónál nem kérdés, hogy megveszi. Leginkább a 7-10 éves gépek kelendőek. Ez igaz bármelyik nagy háztartási gépre. Ugyanakkor, több terméket nem lehet használtan sem kapni az internetes piacon, mert amint felkerülnek valamelyik hirdetési oldalra egy, rögtön lecsapnak rájuk a vevők – magyarázta Batki István.

A vállalkozó szerint odafigyeléssel sokat spórolhatunk a régebbi gépeink esetében is.

– Bojlernél, mosó- és mosogatógépnél alapvető fontosságú a teljes vízkőmentesítés, átmosatás. Nagyon jó szerek vannak már erre, egy tisztítással sokat lehet spórolni. Ehhez hívjunk szerelőt, mert általában ajánlatos a fűtőbetét vezetékes cseréjét is megejteni ilyenkor. Ezzel jóval kisebb fogyasztás érhető el a bojlernél. Ahol rossz a víz minősége, évente ajánlatos mindezt elvégezni. A mosógépeknél, mosogatógépeknél elég az átmosatás, és fontos a szűrő folyamatos tisztítása, mert a feloldódott vízkövek nem tűnnek el maguktól a gépből, csak ha kiszedjük azokat onnan - magyarázta.

– A fűtőbetétcsere itt azért válhat szükségessé, mert előfordulhat, hogy egy-két milliméterre vastagszik a vízkő, és azt már nem lehet eltávolítani semmilyen tisztítószerrel. Egy fűtőbetétcsere nem nagy összeg. A hűtőszekrényeknél, fagyasztóknál is lehet spórolni. Például, ha sűrűbben olvasztjuk le a fagyasztónkat. Nem szabad hagyni, hogy két-három centisre hízzon benne a jég, mert az növeli a fogyasztást.

– A hűtőszekrényeknél tisztán kell tartani a lefolyórendszert. Majdnem minden hűtő önleolvasztó rendszerű, de ha szennyeződések kerülnek a lefolyócsőbe, a víz nem tud távozni, és befagy a hűtő, azaz fagyasztóvá válik. A rendszeres tisztítás tehát itt is fontos. A kisebb háztartási gépeknél igazából nem lehet spórolni. Legfeljebb, ha kevesebbet használjuk őket – tette hozzá Batki István.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy bár sokan vesznek hősugárzót, olajradiátort, azok önmagukban teljes helyiség befűtésére nem alkalmasak, mert csak fűtéskiegészítő eszközök. Egy fürdőszobában például a zuhanyozáskor az alapfűtésre képesek rásegíteni. Egyéb fűtőeszköz hiányában hiába vesszük fel a maximális hőfokra, a folyamatos üzemelés csak emeli a villanyszámlát, de kellően meleg nem lesz a lakásban, különösen, ha kinn már fagypont körüli, vagy alacsonyabb a hőmérséklet.