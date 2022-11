Havonta 1,3 millió forint hatalmas összeg, plusz még a többi közüzemi díj arra sarkallta a döntéshozókat, hogy a spórolás jegyében intézkedéseket vezessenek be.

A polgármester, Vajda Norbert elmondta, korábban is voltak már nehéz helyzetben (amikor az önkormányzatnak 40 milliós adóssága volt), a jelenlegi se könnyű, meg kell oldani.

– Hiába van a művelődési házon külső szigetelés, a fűtése nem korszerű, ezért a folytatásban már nem nyitjuk ki. A másik nagy gázfogyasztó a tornaterem, idő kérdése, meddig használhatják. Az épületben a könyvtár kétszer félnapos nyitvatartással működik. A gázfűtést még nem kapcsolták be – sorolta a település vezetője.

– Az önkormányzat hétfőn és pénteken zárva tart, velem együtt ez a döntés hat dolgozót érint –tette hozzá. A védőnő heti három alkalommal egy korszerűbb fenntartású épületben kapott elhelyezést.

Az önkormányzat állattartó telepén áramot és fatüzelést használnak. S ha már a fát emlegetjük: a külterületi utak, fasorok mentén, és a sűrűn ültetett erdőben kijelölnek területeket, kitakarítják, ritkítják. A fát majd segítségként tudják a lakosságnak biztosítani.

– Magunkon spórolunk, adót nem emelünk, a támogatásokat megtartjuk. Volt idősek napja alkalmából csomag, előtte beiskolázási támogatás, ötről azt is tízezer forintra emeltük, lesz karácsonyi csomag is. Törekszünk ebben a nehéz helyzetben is többet adni.