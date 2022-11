Hanó Miklós alpolgármester elmondta, Békéscsaba előrelátó volt az energetikai fejlesztésekkel, és ennek igazán most érzékelhető a haszna, amikor jelentősen megemelkedtek az energiaárak. A beruházások egyik eleme az a geotermikus projekt, amelynek köszönhetően termálvízből kinyert hő segítségével fűthetnek több épületet is. A meglévő rendszert ugyanakkor tovább lehetne fejleszteni, mivel vannak szabad kapacitások, és a Fidesz-frakció tagjai arra kérték fel Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt, hogy egyeztessen ennek érdekében.

A geotermikus projekt országos programmá nőheti ki magát, a békéscsabai pedig ebben minta lehet.

A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita hangsúlyozta, komplex energetikai projekt megvalósítását tűzte ki célul Békéscsaba. Ennek elemei között van a geotermikus projekt mellett az a napelempark, amelyet a városi sportcsarnok mellett építettek; az, hogy a közvilágítási rendszert korszerűsítették; illetve az, hogy elektromos autóbuszokat szereznének be és számukra egy telephelyet alakítanának ki.

Elmondta: a száz százalékban hazai forrásból megvalósuló geotermikus projekt keretében létesítettek egy termelőkutat a Nádas soron, valamint két visszasajtolót a városi sportcsarnok környékén, mindegyiket nagyjából 2450 méteres talpmélységgel. Ezek képezik az alapot a rendszer működéséhez, hiszen az a lényeg, hogy ugyanabba a rétegbe sajtolhassák vissza a kitermelt termálvizet, amelyből kinyerték. Hangsúlyozta: a fúrások sikeresek voltak, 105-118 fokos víz érkezik a felszínre, és a tesztek alapján folyamatosan biztosított a tervezett másodpercenkénti 25 literes víztermelés.

A kutakat a hőközponttal – amelynek kialakítása zajlik a Gyulai úton, az úgynevezett dongaépületben –, illetve a hőközpontot a rendszerre csatlakozó épületekkel vezetékek révén kötik össze. Bár vannak bizonyos helyek, ahol most is fektetik a vezetékeket, a munka döntő részével végeztek.

A rendszerre számos önkormányzati épületet kötnek: így a Kórház utcai Előre-székházat, a lelátót és a pályát, az atlétikai központ épületeit, a városi sportcsarnokot, a vívócsarnokot, a CsabaPark számos épületét, a gyermekétkeztetés épületeit. De kialakítottak csatlakozási pontot, csonkot a tervezett sportuszodának és multifunkcionális sportcsarnoknak is. A beruházás próbaüzeme jövő év első felében indulhat, a rendszer jövőre teljesen működhet.

Kiemelte, hogy rendkívüli adottságokkal bír a termelő kút, és a jelenlegi adatok szerint 80 fokos termálvizet kellene visszasajtolni, pedig abból is rengeteg igényt ki lehetne elégíteni, sok hőenergiát ki lehetne nyerni. Ezért gondolkodtak azon, hogy a rendszert érdemes lenne fejleszteni, továbbvinni a Gyulai úton, és rákötni a szisztémára például a Munkácsy Emlékházat, a Csabagyöngye Kulturális Központot, a Munkácsy Mihály Múzeumot, a Napsugár bábszínház leendő otthonát, azaz az Urszinyi-Beliczey-kúriát, valamint a városházát. Sőt egy további kör kialakításával akár állami intézményeket is be lehetne vonni a programba.