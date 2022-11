Cuki, aranyos tojások, rengeteg jót hallottak a fürjtojásról Ancsin Jánosék. Például, hogy száz betegség gyógyítására, illetve megelőzésére is alkalmasak. Volt merszük és egy istállójuk, így ötven fürjjel tavaly júniusban belevágtak a projektbe.

– Az egyik piacon pácolt fürjtojást vásároltunk, úgy gondoltuk, hasonlót mi is tudunk készíteni, és még feldobjuk a termék ízét füstöléssel is – ecsetelte János. – Aztán fürjtojásos tésztákat kezdtünk készíteni a színesektől a chilisekig, a leves- és pörkölttésztákig.

Ahogy Renáta mondta, minden szabadidejüket, hétvégéjüket erre áldozzák, dolgoznak, valamint járják portékájukkal a vásárokat, piacokat. Először kézzel dagasztották, gyúrták, vágták a tésztát, korábban a nagyszülőktől kaptak egy komolyabb gépet, de a tésztakereslet miatt ennél is tovább kell lépniük. A készítményeiket árusítják az egyik kétsopronyi vegyesboltban, és a Kondorosi Csárdának is beszállítóik.

Gondolkodunk az állomány növelésében – mondja Ancsin János.

Csonka Zsolt mesterszakács, a csárda séfje elmondta, a Sóbri Jóska levesében használják az Ancsin-féle fürjtojást. Az étel egy tejfölös, kapros borjúraguleves sertésvelővel és fürjtojással.

– Én egy helyi mezőgazdasági cégnél dolgozok, Renáta a kétsopronyi önkormányzat munkatársa, pillanatnyilag még otthon van leányunkkal, a kétéves Fruzsinával – emelte ki a családfő. – Nem panaszkodhatunk arra, hogy unatkozunk, hiszen a madarak ellátása, etetése, a készítmények előállítása, értékesítése egyaránt időigényes. Reggel hattól késő estig végezzük a munkát, majd a kislányunk fürdetése után a készítményeket állítjuk elő, csomagoljuk, ha kell, pácolunk, füstölünk. Azt szoktam mondani, hogy csinálhatunk mi bármit, a legtöbbet Fruzsina segít azzal, hogy összeszedi a tojásokat. A fürjeink pedig azért ilyen szépek, mert mindig simogatja őket.

Ancsin János beszélt arról, a fürjek lakóhelyét ember- és madárbaráttá tették, de több mindenre szükségük lenne még. Többek között egy komoly tésztagépre, és hűtő-fűtő klímára is a lebetonozott istállóban.

Az állomány növelésében is gondolkoznak, hiszen akkora az igény a nyers fürjtojásra is, hogy alig várják, hogy a növendékfürjek tojjanak. Mint megtudtuk, egy tojó bő egy, de inkább másfél nap alatt produkál egy tojást. Sokan nyersen is fogyasztják a fürjtojást, mert nincs benne szalmonella baktérium. Van egy futó barátjuk, aki különféle vitaminokat, ásványi anyagokat szedett, most ezt nyers fürjtojással pótolja.

– Az állományunk szerencsére már akkora, hogy most már kakasokat kell kivágnunk– hangsúlyozta Ancsin János. – Eddig a családban osztottuk szét, készítettük el belőlük a különféle ételeket, de már nem győzzük. Így a húsfeldolgozást és –értékesítést is napirenden tartjuk.

Völgyi Sándor, Kétsoprony polgármestere kiemelte, nagyon örül a fiatalok vállalkozókedvének, főként azokénak, akik a településen valósítják meg elképzeléseiket. Ilyen az Ancsin Fürjészet, és örömmel látja, hogy a falu mellett millió helyen jelen vannak termékeikkel. Ha kell, éjjel-nappal dolgoznak, és nem idegenkedtek belevágni egy ilyen kemény feladatba, vállalták az ezzel járó kockázatot.

A versenyételben is ott a fürjtojás Szigetvári Péter, a békéscsabai „Keri” szakács szakoktatója elmondta, neveztek az országos Lukács István Emlékversenyre tanítványaikkal. A verseny döntőjének a felcsúti Letenyey Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola ad otthont november végén. Elküldték kolléganőjével, Balog Katalin szakács szakoktatóval együtt a versenyzőik ételeinek leírását, receptúráját, az ételekről készített felvételeket. A zsűri dönt majd, hogy kik jutnak ezek alapján a döntőbe, ahol a csapatok elkészítik az elő- és a főételt is. Szigetvári Péter kiemelte, az előételeknél használják a kétsopronyi Ancsin Fürjészet fürjtojásait.