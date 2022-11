Az agrárkamaránál kitértek arra, 2023-tól 2027-ig, az első pillérben jelentős összeg áll a magyar termelők rendelkezésére, valamint vidékfejlesztésre is jelentős forrásokat lehet igénybe venni, köszönhetően a magyar kormány azon kedvező, a hazai agráriumot, vidéket jelentősen segítő döntésének, miszerint a legnagyobb, 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást alkalmazza. Az elfogadott stratégiai terv alapján Magyarország a rendelkezésére álló források negyedét zöldprogramokra, valamint környezetvédelmi és éghajlati célokra fordítja. Az ennek megfelelően kialakított „zöld támogató egység” elemei hozzájárulnak a fenntartható tápanyag-gazdálkodáshoz, valamint a műtrágyahasználat és az ammóniakibocsátás csökkentéséhez, mely gyakorlatok által a gazdálkodók inputanyag-veszteségei is csökkennek, azaz a gazdaságosság irányába hatnak. Mindez Békés megyét is kiemelten érinti.

A NAK-nál tájékoztattak arról, a KAP keretében lehívható alap jövedelemtámogatáshoz is átfogó fenntarthatósági feltételrendszer társul. Ez ötvözi a kölcsönös megfeleltetést és a zöldítés bizonyos elemeit. Ezen a jogcímen a források körülbelül 58 százaléka áll majd rendelkezésre, hektáronként megközelítőleg 147 eurós összeggel. Ezen túlmenően az agro-ökológiai program a környezet és klíma szempontjából még ambiciózusabb, önkéntes többletvállalásokat jutalmazza majd nagyjából 81 euró hektáronkénti támogatással.

A Bizottság elismerte, hogy a magyar terv a pénzügyi támogatás igazságosabb elosztására irányuló intézkedések széles skáláját kínálja, amelynek egyik legfontosabb eleme a kis és közepes méretű gazdaságok megemelt támogatása, ami a közvetlen kifizetések 10 százalékának újraelosztását jelenti az 1200 hektár alatti gazdaságok számára.

