Az első félévben a teljes munkaidőben alkalmazottak havi bruttó átlagkeresete 375 ezer, a nettó pedig 249 ezer forint volt Békés megyében a KSH adatai szerint. Ez az előző esztendőhöz képest az országos mértéknél is jelentősebb, 20 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a nettó átlagkereset országos átlaga 336 ezer forint volt, Békés megye pedig 249 ezer forinttal csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét előzte meg. Az országos átlag feletti mutatókkal csupán Budapest és Győr-Moson-Sopron megye rendelkezett.

Mérséklődött a munkanélküliség

Békés megyében egyaránt csökkent a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is: előbbi alig, 2 százalékkal, utóbbi viszont 21 százalékkal. A foglalkoztatási ráta a 71 százalékot közelítette – ez az adat lényegében nem változott egy év alatt –, ami elmarad az országos, valamint a dél-alföldi megyék átlagától is. Bár csökkent a munkanélküliségi ráta 1,3 százalékponttal 5,7 százalékra, folytatva a kedvező tendenciát, az érték így is meghaladta mind a 3,2 százalékos országos, mind a 3,6 százalékos dél-alföldi átlagot.

Többet költöttek a boltokban

A térség kiskereskedelmi üzlethálózatában az első félévben folyó áron 193,5 milliárd forint értékű forgalom realizálódott, az országos 2,7 százaléka. A forgalom volumene tavaly tavasz óta ismét folyamatosan emelkedik, a növekedés 10 százalékos volt. Egy Békés megyeire átlagosan 599 ezer forint bolti forgalom jutott, közel negyedével több, mint 2021 első félévében. A mutató értéke azonban az országos átlagtól 137 ezer, a Bács-Kiskun megyei és a Csongrád-Csanád megyei átlagtól pedig 89 és 113 ezer ezer forinttal maradt el.