A futballpályánál lévő épület csak korlátozottan áll az egyesület rendelkezésére, csak a mérkőzések idején van nyitva. A labdarúgók edzései átkerültek a sportcsarnokba, ahol azonban nem fűtik a küzdőteret, illetve a kiszolgáló helyiségekben is csupán 17 fokot tartanak. A futballisták utazását továbbra is segíti az önkormányzat. A sportcsarnokot eddig lehetett kedvezményesen bérelni, mostantól viszont mindenkitől teljes árat kérnek el.

Azokban az intézményekben, ahol van fa tüzelésére alkalmas kazán, átálltak a gázról a fára. A közfoglalkoztatottak egy része most az önkormányzati árkok, földutak mellől kitermeli az egyébként is felesleges fás szárú növényeket, így a kökényt, amelyekkel aztán meleget adhatnak. A helyi könyvtár szintén bezárt részlegesen, csak korlátozottan érhető el. A konyhát pedig eddig többször is használhatták ingyenesen a civil szervezetek, erre a jövőben évi egyszer lesz lehetőség.