Bozó József, a bizottság elnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) igazgatóságán megtartott tanácskozáson elmondta, a nem betakarítható terület nagysága a tengerinél nem változott, 60 százalék. A napraforgó aratásával csaknem teljes egészében végeztek a gazdák, 98 százalékon állnak, 1,2 tonna/hektár termésátlaggal.

– A szója felét takarították be megyénkben, a termésátlagok egy tonna körül alakulnak – hangsúlyozta Bozó József. – Sajnos, az eddigiek alapján kisebb hozam várható, mint amire a gazdák számítottak, kevés a szem hüvelyekben. Az öntözött területeken magasabb hozamok vannak, 2-3 tonna/hektár, de ez a megyében nem jelentős területet jelent. A burgonya betakarítását befejezték 15 tonna/hektár termésátlaggal. A cukorrépánál jelenleg 30 százalékon állnak, 45 tonna/hektár termésátlaggal.

Bozó József kitért arra, az őszi árpa vetése folyamatosan zajlik, a vége felé járnak, 90 százaléknál tartanak a gazdálkodók. Már látni kisorolt vetéseket is. A búzavetés üteme a múlt héten felgyorsult, a tervezett vetésterület 20 százalékán a földben a mag. A rozs és a tritikálé vetésével végeztek a termelők. A magágy-előkészítés az elmúlt héthez képest jól haladt, jelenleg 80 százalékon áll. A szeptemberi csapadékos időjárásnak köszönhetően kiváló magágyakat lehet készíteni.

Mint az elhangzott, a kukorica idei termésátlaga nagyon alacsony, mindössze egy tonna hektáronként.

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára elmondta, tagjaik jelzése szerint a kukorica tonnájáért 126 és 134 ezer forint között, a napraforgóért 242 és 245 ezer forint, a szójáért 240 ezer és 250 ezer forint között fizetnek a felvásárlók.

Dr. Csikós Sándor, a Békés Megyei Kormányhivatal osztályvezetője kiemelte, hogy a területalapú támogatások előlegkifizetése hamarosan megkezdődik, 422 forint/euró árfolyamon. A maximálisan kifizethető előleg a támogatás 70 százaléka lehet.

Több, mint 300 milliárd forintot utalnak át országosan, melynek 9-10 százaléka Békés megyét érinti. Ez a szám megyénkben a legmagasabb, mely annak is köszönhető, hogy évről-évre egyre kevesebb hibával nyújtják be a kérelmeket a gazdálkodók, és ebben nagy szerepe van a falugazdászok kiváló munkájának is.

Tóth János, a kormányhivatal agrárügyi főosztályvezetője kitért arra, az idei évben 7265 kárenyhítési kérelmet nyújtottak be Békésben a gazdálkodók, mely közel 35 ezer parcellát és 206 ezer hektár területet érint. A még hátralévő határozatokat a múlt héten kiküldték, jelenleg a rendszer átnézése, ellenőrzése zajlik. November 1. és november 30. között nyújthatók be majd a kifizetési kérelmek.

Burda Béla, a megyei kormányhivatal földügyi szakügyintézője arról tájékoztatott, hogy lezárult a határszemle és a parlagfű-ellenőrzés időszaka, jelenleg az adatok összesítése zajlik. Amennyiben parlagfűvel kapcsolatban még lakossági bejelentés érkezik, azt kivizsgálják.