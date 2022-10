Az idén 65 éves orosházi cégnél pénteken tették le az alapkövét annak az új, 568 négyzetméteres gyártócsarnoknak, amelybe két újonnan beszerzett gép áll üzembe: egy japán hegesztőrobot és egy lézervágó lemezmegmunkáló. Ezzel egyszerűsödik és gyorsabbá válik a munka. Erre szükség is van, hiszen a kazángyártással foglalkozó vállalkozás termékeire most minden eddiginél nagyobb az igény. Ezen kívül további partnereiknek gyártanak alkatrészeket, illetve tűzvédelmi szolgáltatásaik is vannak.

Szabó Géza ügyvezető igazgató elmondta, a cég árbevétele 2021-ben mintegy 800 millió forint volt. Bíznak benne, hogy hamarosan elérik az egymilliárdot is.

Ifjabb Szabó Géza, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara dél-alföldi regionális programkoordinátora elmondta, nagy szó, hogy 2022-ben a cég kivásárolta a kockázati tőkebefektetőt, mely a 2008-as válságot következően a fennmaradást biztosította. Ennek köszönhetően ma családi vállalkozásként működik a társaság. Büszkék arra, hogy a Covid-járvány ellenére sikerült jelentős növekedést realizálni egy új, osztrák partner megrendelései által. Az elmúlt esztendőkben folyamatosan nőtt az exporttevékenységük, ami 2018-ban csak a bevétel egyharmadát adta, ma már a 90 százalékát.

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, fejlesztésekkel lehet csak előremenekülni a bizonytalan helyzetekben. A fejlesztések finanszírozásában segíthet a kamarai Széchenyi Kártya Program, illetve az állami támogatások.