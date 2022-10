A Szent András Sörfőzdét 1993-ban Simkó József alapította Békésszentandráson egy családi házban és a mai napig magán viseli a főzde ennek előnyeit és hátrányait, hiszen a település egyik utcájában mára már két családi ház összeolvadásaként üzemel, ugyanakkor a főzdében a mai napig látszódik, hogy melyik helyiség volt anno a konyha, a nappali vagy épp az étkező.

Mint az a magyarnemzet.hu összeállításából kiderül, az alapítással egy időben, 1993. május 1-jén nyitott a főzde saját kocsmája a Rózsa Sörkert, ami akkor a piacon levő üveges sörök árának kétharmadáért adta a termékeit, így békésszentandrási sör nagyon hamar keresett és ismert lett a Kecskemét–Békéscsaba útvonalon utazók, nyaralók körében.

A Szent András Sörfőzde erjesztőtere.

A gyors piaci beágyazódás miatt az üzem akkor is tovább tudott működni, amikor az 1996–1997-es évre már a külföldi tulajdonú nagyüzemek kezében volt a piac, és az olcsóbb áraik miatt sok kisüzemi főzde kényszerült bezárásra. A békésszentandrásiak azonban meglátták a piaci rést abban, ha a minőségi sörgyártás irányába mozdulnak el.

Az üzem a 2000-es években is kiválóan működött. Ha csak a profitot vesszük, 2000-ben 23,6 millió forinttal zárt az üzem, 2001-ben már 35,2 millióval. Az üzleti tevékenység hasznát pedig folyamatosan visszaforgatták az üzem fejlesztésébe, ugyanakkor beálltak egy nagyjából egyenletes működési pályára; a szinte folyamatosan állandó értékű alapanyagok felhasználása mellett egyenletesen rajzolódtak ki a cég bevételei. Aztán a 2010-es években a sör jövedéki adójának mérséklésével, az otthoni sörfőzés legalizálásával kínálati sokk érte a hazai piacot, az alapanyag-kereskedelem is elmozdult a minőség irányába, és ez teremtette meg az itthoni sörforradalmat.

A Szent András Sörfőzde 2011-ben az év Sörfőzdéje lett Magyarországon, az alapító pedig 2013-ban, húsz év sikeres működés után nyugdíjba vonult és átadta a főzdét a Bukovinszky testvéreknek, Bélának és Lászlónak, akik a mai napig vezetik a céget.

A tulajdonosváltással két közgazdász került a vezetői székbe, akik meghallva az idők szavát, látva a kibontakozó sörkeresleti átrendeződést, mind a kínálatában, mennyiségében, minőségében és technológiájában is megújították az üzemet. A főzdének ekkor már volt egy állandó szortimentje különféle lager és gyümölcsös sörökből, azonban később ez is kibővült. A főzde sikerét mutatja, hogy a profitjuk 2017-ben meghaladta a 126,5 millió forintot, miközben a termelés 2013 óta megnyolcszorozódott, a munkatársak száma megkilencszereződött, újabban pedig – a koronavírus miatt – saját futárszolgálatot is kialakítottak, hogy közvetlenül láthassák el termékeikkel a fogyasztókat.

