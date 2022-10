Ámorakácból – ami a hagyományos akác és napraforgó virágzása közötti időszak méze – közepes lett a termés. Az eredmények területenként eltérőek, a legmagasabb mennyiségek az ártereken voltak.

Kifejtette, tavasszal méhpusztulások is jelentősebb arányban fordultak elő, a méhészek próbálták azt a méhcsalád számot visszaállítani, amivel beteleltek. A napraforgó időszakára ez hellyel-közzel sikerült is, más kérdés, hogy a napraforgótermés végül nem sikerült jól. A kötelező őszi monitoringvizsgálat alapján ugyanakkor jobb állapotban vannak a méhek, mint tavaly ősszel. Az előző évi rossz kondíciójuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy számos család nem tudott kitelelni.

A méz iránti kereslettel kapcsolatos kérdésünkre Árgyelán János kifejtette, a fogyasztói kereslet, a termelőktől történő vásárlások esetében nem tapasztaltak csökkenést. A remények szerint ezen a téren nem is lesz változás a jövőben sem.

A nagy tételben való értékesítés azonban megállt, ahol volt is felvásárlás, ott nyomott áron történt mindez. A folyamatnak több oka is van, és nagyban erősíti, hogy Ukrajnából olcsó méz áramlik be. A körülmények miatt sokan kerültek kényszerhelyzetbe, és tartanak attól, hogy rajtuk marad a méz. Egyelőre nem látni azt a folyamatot, ami képes lenne megmozgatni a piaci szegmensnek ezt a részét.