Elkezdődött az ivóvízhálózat bővítését célzó program Békéscsabán

– ismertette Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Ez összefüggésben van azzal, hogy az Alföldvíz Zrt. csatlakozott a Nemzeti Vízművek Zrt.-hez, vagyis a magyar állam lett a víziközmű-szolgáltató többségi tulajdonosa.

Ennek a lépésnek számos előnye van

– folytatta. Egyrészt folytatódhat a meglévő vezetékek, a rendszer korszerűsítése, másrészt pedig Békéscsabán bővíthetik az egészséges ivóvizet biztosító hálózatot. Kiemelte az önkormányzat szerepét is a fejlesztésben, amely erre az évre 100 millió forintot különített el a munkálatokra, azok a város több részét érintik.

Több helyszínen korszerűsítik az utakat; számos, korábban földes utcában pedig szilárd burkolat épül. A járdák szintén megújulnak, a bicikliút-hálózat folyamatosan bővül

– utalt arra, hogy számtalan fejlesztés zajlik Békéscsabán. Viszont, ha az embereket arról kérdezik, hogy mi szükséges a 21. századi léthez, akkor a vezetékes ivóvízhez való hozzáférés a prioritási sorrend élén áll.

Ez a Kenderföldeken is jogos elvárás, hiszen most közkutakból viszik haza a vizet vagy palackos ásványvizet fogyasztanak az itt élők

– folytatta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Elmondta, hogy a városrészben a vezetékes ivóvízhálózat bővítését célzó program húsz utcát érint, a területen négyszáz-ötszázan élnek, és tíz kilométernyi vezetéket fektetnek le a szakemberek. Két szakaszon idén megvalósul a fejlesztés, de a teljes beruházás a jövő év harmadik negyedévében fejeződik be.

A Kenderföldeken négy ütemben valósul meg a fejlesztés

– részletezte az Alföldvíz Zrt. kommunikációs főmunkatársa, Diós Zsolt. A most zajló munkák az első ütem részei, amelyek október végéig be is fejeződnek, ha az időjárási körülmények engedik. Gerincvezetéket építenek ki a Lajta utcában, valamint a Kígyósi úton a Tiloló utcáig, ez összesen 40 millió forintba kerül.

Fotós: Bencsik Ádám

A második, a harmadik és a negyedik ütem munkálatai tavasszal rajtolnak, és azokat 2023 végéig kell befejezni, de szeretnének jövő év őszén végezni. Ezt követően kezdődhetnek a lakossági rákötések, és ezután juthatnak egészséges, ásványi anyagokban gazdag vezetékes ivóvízhez a Kenderföldeken élők. Kiemelte, ezzel javul az életszínvonaluk, nő a komfortérzetük. Azt, hogy a teljes beruházás a Kenderföldeken mekkora forrást emészt fel, egyelőre pontosan nem tudni.