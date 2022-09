Az eseményen a régió gazdái és az érdeklődők részletes szakmai tájékoztatókat hallhattak, és megtekinthették a gépkínálatot is. Szabó István ügyvezető megnyitó beszédében kiemelte, minden egyes találkozás fontos, mert lehetőséget ad az eszmecserére és a felmerülő problémák megvitatására. Hangsúlyozta, immár harminc éve dolgozik az Alfa-Gép Kft.-nél, a sikerek mögött az üzleti partnerek, a vevők, sőt egy komplett csapat áll.

Az ügyvezető kiemelte, a koronavírus-járvány, a közelben zajló háború, a gazdasági válság és az éghajlatváltozás jelentős kihívásokat állított és állít a jövőben is az érintettek elé, ezért is fontos együtt gondolkodni, megismerni, és használatba venni a kor kihívásaihoz igazodó gépeket, technikai megoldásokat.

A kertészeti gépek, valamint a különböző pályázati lehetőségek bemutatása után Kozsuch Kornél vette át a szót. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke megerősítette, a nehézségeket mindenki érzi a saját bőrén; az aszályos, csapadékszegény időszak kevés reményt adott az eredményes gazdálkodásra az utóbbi időben. Hozzátette: a sanyarúbb körülmények között is a jövőre kell gondolni.

– Az Alfa-Gép Kft. mindig is innovátor volt, előre gondolkodva hozta be az újabb és újabb, állattenyésztésben, növénytermesztésben használható, modern gépeket a megye, a régió gazdálkodói számára. A jövőben még inkább előtérbe kerülnek a korszerű technikai vívmányok, például a csapadékmegtartó gazdálkodáshoz szükséges gépek, eszközök, – lazítók, hengerek, késsel zúzók – ezért is fontos, hogy legyen továbbra is olyan cég, amely magas színvonalon szolgálja ki a gazdatársadalmat – sorolta meglátásait.

Az érdeklődők megtekinthették a teljes gépkínálatot.

A gyártókról és legújabb fejlesztéseikről, valamint a speciális technológiákról Szabó Dávid és Vozár László árult el részleteket, majd a gazdák együtt tekintették meg a kiállított rögtörőket, hengereket, műtrágyázókat, ekéket, rendkezelőket, vetőgépeket. A Szarvasi úti telephelyen száznál is több gép sorakozott fel, nem hiányoztak a bálázók, bálacsomagolók, hígtrágyaszállítók, lazítók, sőt a kertészeti gépek, az öntözéshez használatos eszközök és a traktorok sem.