Bíró Mihály több társasházat kezel Békéscsabán. A Lencsési út 35-37. szám alatti tízemeletesről elmondta, hogy a társasház villamos energiadíja tavaly egy évre 534 ezer forint volt. Ebben benne van a közös használatú területek világítása, a fűtési rendszer árammal való üzemeltetése, illetve a lift működtetése is. Hangsúlyozta: a tízemeletesben pár éve szereltek be korszerű felvonókat, és a modernizálással komoly megtakarítást értek el.

Kivárnak a közös költség emelésével

A társasház a villamos energiafelhasználás terén túllépi a rezsicsökkentett keretet, arról azonban nem nyilatkozhattak, hogy e mögött hatvan család is van. A közös költség díján egyelőre nem emelnek, kivárnak, mivel vannak tartalékaik, így az esetlegesen fellépő plusz költségeket igyekeznek abból fedezni. Új költségvetést készítenek viszont 2023-ra, és annak összeállításakor figyelembe veszik majd az idén év végéig tapasztaltakat.

Bíró Mihály



A Gábor Áron utcában most teszik rendbe a lifteket. A Lencsési úton ez a felújítás öt-hat éve 12 millió forintot tett ki, most ugyanez a munka 18 millió forintba kerül. A társasháznak fel is kellett erre vennie hitelt, mivel önerőből nem tudott volna fedezni egy ekkora költséget. Bíró Mihály hangsúlyozta azonban, hogy a korszerűsítést nem lehetett tovább halogatni. A lakókat pedig felkészítették, hogy egy hónapig lépcsőzniük kell, ennyi időt vesz igénybe a munka.

– Az eddigi liftekkel adták át nagyjából negyven éve ezt a házat. A felvonók elavultak, az alkatrészeket pedig cserélni kell bennük, hiába voltak rendszeres karbantartások. Azok is nagyon sokba kerülnek – folytatta. A tapasztalatok szerint viszont a modern liftek nem igényelnek annyi karbantartást, tehát az üzemeltetésük is sokkal olcsóbb, amellett, hogy az áramfogyasztásuk is lényegesen kevesebb, szemben a régiekkel.

A felvonók adják a társasházi áramszámla harmadát

A Békéscsabai Lakásszövetkezetnél elmondták, hogy négy településen 109 szövetkezeti és 48 társasházi bejegyzésű ingatlant kezelnek, ami közel hétezer albetétet, azaz lakást, garázst, üzletet jelent. Ebből 13 épület tízemeletes, és ezek mindegyike rendelkezik lifttel, de vannak alacsonyabb épületek is, amelyekben szintén van felvonó. A tízemeletesek mindegyike központi fűtéssel rendelkezik, emellett további 19 – jellemzően négy-ötszintesek – szintén ilyen.

A közös használatból eredő villanyszámla főleg a lépcsőházi világítás és az elektromos szellőzőrendszer használatából ered. A központi fűtéses épületeknél a kazánházi elektromos berendezések, főleg a keringtető szivattyúk fogyasztása jelent komoly tételt. Azoknál az épületeknél pedig, ahol lift is van, csak a felvonó üzemeltetése teszi ki az áramszámla 30-40 százalékát.

Most térülnek meg igazán a korábbi korszerűsítések

A Békéscsabai Lakásszövetkezetnél a gáz- és az áramfogyasztás kapcsán több javaslattal éltek a lakók felé. Azt ajánlották, hogy csak a szükséges mennyiségű energiát használják fel saját lakásaikon belül, szükség esetén változtassanak a szokásaikon. Például, ha télen melegük van, akkor ne az ablakon engedjék ki a meleget, hanem vegyék lejjebb a fűtést. A központi fűtéses épületeknél tanácsolták, hogy az elszámolást a radiátorokra szerelt költségosztók alapján tegyék meg.