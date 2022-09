Családi bölcsődét építenek a gyülekezeti ház mögött Mezőgyánban, minderre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 114 millió forint támogatást nyert el a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség.

Kovács László lelkész elmondta, hogy a munkálatok a megfelelő ütemben haladnak. Húsvétkor helyezték el a beruházás alapkövét, és a munkák pár héten belül véget is érhetnek. Ugyanakkor az intézmény várhatóan csak jövőre nyílik meg, mivel be kell szerezni a szükséges eszközöket, berendezéseket, valamint az induláshoz szükséges hatósági engedélyeket.

– Már most is vannak jelentkezők – folytatta. A fejlesztés ötlete onnan indult, hogy egyeztettek a védőnővel, és kiderült, hogy a családoknak szükségük lenne egy ilyen beruházásra, mivel most nem igazán tudják megoldani kisgyermekük elhelyezését azok a szülők, akik dolgozni szeretnének.

A családi bölcsőde várhatóan öt kicsit tud majd fogadni. Mutatta, hogy lesz benne egy nagy előtér, valamint csoportszoba, fektető, sóhomokozóként szolgáló helyiség, vizesblokk és tálalókonyha is.