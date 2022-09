Minderre azért van szükség, mert az elmúlt időszakban akkor, amikor nagy méretű tehergépjárművek és mezőgazdasági gépek haladtak el a vezetékek alatt, a kábelek megsérültek, leszakadtak. Ezt követően méréseket végeztek a szakemberek, és megállapították, hogy a vezetékek egy részénél nem megfelelő a föld feletti magasság, ezért sérültek meg a kábelek.

Az áramszolgáltató talált is megoldást a problémára, szabványosítani fog, a kivitelezés azonban időbe telik, tervet is kell előtte készíteni. Ezért addig, amíg ezeket a munkákat nem végzik el, 4 méternél magasabb járművek nem hajthatnak majd be a Jókai, a Kazinczy és a Vörösmarty utcákba; sőt a Vörösmarty utca egy szakaszán 3,6 méteres korlátozás lesz érvényben.