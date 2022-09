Víz alatti természetes tározók

A Kvassay-tervhez képest, annak kiegészítéseként vagy újragondolásaként egy nagyon fontos új szempont is megszületett néhány évvel ezelőtt. Az egykori Maros-medrek, a holt medrek ma is több helyen nyomon követhetők, s bár jelentős részük betemetődött, azok durva frakciójú homok- vagy kavicsréteg formájában víztározó és vízátvezető föld alatti mederként megmaradtak. Emellett pedig különösen lényeges, hogy jelentős vízáralmás is megfigyelhető bennük. Ez utóbbit több kísérlet és vizsgálat is igazolta. Kiderült, hogy a Maros folyó vizének egy része ezekbe a felszín alatt meghúzódó medrekbe kerül. Az oldalágfonatok jelentős nagyságú területeken kanyarognak Békés megyében, és közben föld alatti vízgyűjtőként funkcionálnak, amihez a lehullott és beszivárgott csapadék is hozzáadódik. Sőt, ami ugyancsak figyelemreméltó, hogy a terepfelszín továbbra is kilométerenként körülbelül 30 centit esik, így nem kell szivattyús átemelésről gondoskodni. A Kvassay-terv egyik továbbgondolása éppen azt célozza meg, hogy a föld alatti holt medrekben áramló vizeket felduzzasztva az öntözéshez gravitációsan kivehetővé tegyék, a felesleget pedig tovább engedjék. Ehhez 10–15 méter mélységig vízzáró gátakat és hozzátartozó kapukat építenének.

Érdekesség, hogy napjainkra már külön uniós irányelv is foglalkozik ezekkel a felszín alatti tározókkal, mindez azért is fontos, mert a Maros hordalékkúp talajvízkészlete – ez semmiképpen nem tévesztendő össze az ivóvízkészlettel – az elmúlt időszakban csökkent. Éppen ezért is fontos az úgynevezett MAR módszer alkalmazása, a felszín alatti vízutánpótlás, a célzott felszín alatti vízutánpótlás, vagyis a víz tervezett, célzott módon felszín alatti vízadóba történő juttatása későbbi felhasználás, vagy a környezet állapotának javítása céljából.

A felszín alá bejuttatatott víz forrása szerint lehet: felszíni víz, csapadékvíz, felszínalatti víz, tisztított szennyvíz, ivóvíz. Ezt egyébként egy próbaprojekt keretében már Békés megyében is vizsgálták, az eredmények arra engednek következtetni, hogy van fantázia ezeknek a felszín alatti vizeknek a felhasználásában, az kiegészítheti a felszín feletti öntözést, akár önálló projektként is megállná a helyét.

Dr. Kozák Péter, az ATIVIZIG igazgatójának előadása több érdekességgel egészítette ki az elhangzottakat. Külön kitért arra, hogy az elképzelést a mai Maros vízhozamának figyelembe vételével kell kialakítani.

Szabó János pedig arról is szólt, hogy több terv él a Kvassay-terv mellett is a megye öntözésének fejlesztésének elősegítésére. A KÖVIZIG igazgatója több elképzelést ismertetett ennek kapcsán.

Történelmi pillanatban vagyunk

Bányai Gábor országgyűlési képviselő, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, hazánk élelmiszer- és takarmányigénye biztosításához legalább egymillió hektár terület öntözésére lenne szükség. Ezzel Magyarország önellátása biztosított lenne a területen. Nagyon fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy a gazdák is éljenek az öntözés adta lehetőségekkel. Úgy vélekedett, történelmi lehetőség előtt állnak, hogy átalakítsák a magyar vízgazdálkodást, de ezzel most kell élni. Mint mondta, ez azért is nagyon lényeges, mert a világon fogy a termőföld és fogy a vízkészlet.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő nagyon hasznosnak nevezte a tanácskozást, és fontosnak tartja, hogy megfelelő tervek kerüljenek a kormány, illetve Orbán Viktor miniszterelnök asztalára.