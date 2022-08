Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy a kormány százszázalékos támogatásából a város számos pontján zajlanak járdafejlesztési munkálatok.

A beruházás részeként év végéig 154 helyszínen újul meg vagy épül szilárd burkolat, ami javítja a békéscsabaiak komfortérzetét és életminőségét.

Hozzátette, jelenleg is több helyszínen folyik munka, a szakemberek dolgoznak többek között a Török Ignác és a Mikes utcákban, az Andrássy úton.

– Soha eddig nem volt példa Békéscsabán ekkora mértékű járdafejlesztési programra – hangsúlyozta a városvezető. Hozzáfűzte: a visszajelzések alapján elmondható, hogy a megépült és a megújult járdaszakaszok elnyerték a helyiek tetszését. Őt is sok békéscsabai állítja meg és fejti ki, mennyire örül annak, hogy megújult a járda burkolata, példaként hozta fel a Berzsenyi utcát, a Gyulai utat vagy éppen a Lencsési lakótelepet. Elmondta: a helyiek részéről most is számos jelzés érkezik azzal kapcsolatban, hogy a város mely pontján lenne szükség további beavatkozásra, hogy megteremtsék a gyalogosok biztonságosabb közlekedési feltételeit. Bár feszes a város költségvetése, bíznak abban, hogy a jelenlegi fejlesztési programból kimaradt szakaszok javítására is sikerülhet majd forrást biztosítaniuk.

Hanó Miklós alpolgármester kiemelte, a Fidesz-frakció kezdeményezte a beruházást, és arra Herczeg Tamás országgyűlési képviselő közreműködésével biztosított 2,3 milliárd forintot a kormány.

Hangsúlyozta, sok helyen évtizedek óta nem történtek járdákkal kapcsolatos felújítások, és most a legkritikusabb szakaszokat igyekeznek rendbe tenni, hogy legalább az utcák egyik oldala járható legyen.

Beszélt arról is: a fejlesztéssel azok igényeit is kielégíthetik, akik nem a belvárosban, hanem a város más területein élnek, ők is megérdemlik, hogy megfelelő járdán közlekedhessenek. Hozzátette: a visszajelzések kedvezőek a helyiek részéről, és szeretnék, ha a program folytatódna.

Nagy Ferenc alpolgármester elmondta, a 10. számú választókerületben is égetően szükség volt a járdák felújítására. Sok a rendkívül hosszú utca, és eddig csak arra nyílt lehetőség, hogy pár tíz, száz méteres szakaszokat tegyenek rendbe, de arra nem, hogy egységesen, teljes hosszon megfelelő minőségű burkolatot alakítsanak ki. Úgy véli, a kivitelező szakszerű munkát végzett és végez, a helyiek is elégedettek. Rendbe tették már a járdákat, vagy most fejeződik be a munka 12 utcában, köztük a Jósika, a Gyöngyösi és a Bessenyei utcák egy oldalán teljes hosszban, és várható még felújítás a Tavasz és a Pozsonyi utcákban is.

Paláncz György tanácsnok elmondta, a 8. számú választókerületben sok helyen vált kényelmesebbé a közlekedés a járdák felújításával, a programba a leginkább kritikus szakaszok kerültek be, ahol a leginkább volt szükség a beavatkozásra. Hozzáfűzte, a helyiek jelzései szerint több helyen szintén indokolt lenne a korszerűsítés, ezeket a szakaszokat akkor teszik rendbe, ha lesz rá forrás. Sorolta, a mostani projekt keretében megújították a burkolatot például a Rákóczi utca páratlan oldalán, a Békési út páratlan oldalán, a Bocskai utca páros oldalán, a Szent László utca páros oldalán és a Szent Imre utca páros oldalán, és vannak olyan utcák, ahol ezután indulnak a munkák.

Négy ütemre bontották a fejlesztést

A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita emlékeztetett, hogy a járdafejlesztési programot négy etapra bontották. Az első ütembe az 1., a 2. és a 9. számú választókerületekből került be összesen 35 helyszín, a Kórház és Dedinszky utcáktól a Berzsenyi utcán át a Berényi út környékéig. A második etapba 39 szakasz került be a 3., az 5., a 6. és a 10. számú választókerületekből: van, ahol elkészült a járda, van, ahol most zajlik vagy hamarosan indul a munka. A harmadik ütem 56 helyszínt tartalmaz a 7., a 8., a 11. és a 12. számú választókerületekből, sok utcában ezt követően kezdődik a felújítás. A negyedik etapba több helyszínről került be 24 szakasz. Kiemelte: a kivitelező az érintett utcák lakóit a munkálatok megkezdése előtt legalább két héttel korábban értesíti.