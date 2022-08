Távhős rendszer 2 órája

Egyedi zsadányi megoldás: napi tízezerből befűthetnek hét intézményben

Napi 10 ezer forintból megoldott hét közintézmény fűtése a téli időszakban a szalmabálák révén – mondta Dudás Árpád polgármester, mutatva is, hogy több mint 1800 szalmabálát készítettek a közfoglalkoztatási program eredményeként az elmúlt időszakban, és hogy tavalyról is maradt nagyjából ennyi. Azaz most összességében két, egyenként 180 napos fűtési szezonra elegendő szalmabálával rendelkeznek.

Dudás Árpád polgármester mutatta a szalmabálákat

Dudás Árpád polgármester elmondta, hogy évekkel ezelőtt Váradi Zoltán meghívására részt vett egy látogatáson a gádorosi sertésfarmon, ahol látta, hogy szalmabálákat tüzelő rendszerrel adnak meleget a jószágoknak. Ezt próbálta helyi szinten, a közintézményeknél megvalósítani. Erre adott lehetőséget az a projekt, amelyre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 260 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat. A beruházás immár meg is valósult, és annak eredményeként két, lényegében távhős rendszert alakítottak ki. Az elsőre rákötötték az általános iskolát és a két konyhát, a másodikra az egészségházat, a művelődési házat, a községházát és a családok átmeneti otthonát. A szalmabálás kazánok fűtéséhez szükséges szalmabálák elkészítéséhez egy 120 lóerős traktort, egy nagybálázót és nagy bálaszállító pótkocsit is beszereztek. Emellett négy önkormányzati épületre napelem is került.

Dudás Árpád elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a fűtési szezonban átlagosan tíz szalmabála fogy el naponta. Egy-egy szalmabála önköltsége ezer forintra tehető, ebbe beleszámolta a munkabért, a szükséges gázolajat, a hálót, valamint az amortizációt is. Hangsúlyozta: most, hogy növekszik a gáz, az energia ára, beigazolódott, hogy hasznos volt a fejlesztés, és tudomása szerint a zsadányin kívül nincs másik önkormányzat Békés megyében, amely ilyen beruházást hajtott végre. Zsadány polgármestere hozzáfűzte, hogy egy ugyancsak TOP-os beruházásnak köszönhetően – amelyre 186 millió forintot nyert el a falu – energetikailag korszerűsítették pár éve a községházát, a művelődési házat, a napközi otthonos konyhát és a bentlakásos idősek otthonát – azaz szigeteltek, valamint a régi nyílászárókat modernre cserélték –, illetve három épületre napelemeket szintén telepítettek. Ennek köszönhetően a villanyszámlán ugyancsak sokat spórolhatnak az intézmények.

