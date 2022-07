Szüretelnek 6 órája

A csabai diákok bebizonyították: ötven kiló paradicsom is teremhet tíz vödörből

Lehoczkiné Megyik Erika csabai kertbarátként a paradicsom szerelmese, szabadföldön és üvegházban is termeszti. Belefogott néhány hónapja egy projektbe, melynek keretében azt a célt tűzte ki, hogy egy négyzetméteres területen 40–50 kg paradicsom teremjen, és ezt a diákság is átélje a maga munkájával. Az Erzsébethelyi Általános Iskola és a szlovák iskola ­tanulói már szüreteltek is.

Egy négyzetméteren 40-50 kg paradicsom is teremhet, és a munkája gyümölcsét mindenki élvezheti Fotós: Lang Róbert

Érik, de egy kisebb részét már szüretelik is a paradicsomnak a projektben részt vevő családok. Tíz darab, 12 literes vödör foglal el egy négyzetméteres területet. Erika a minap ellátogatott Potari-Scheck Lacikához, aki az Erzsébethelyi Általános Iskola kertszakkörének tagja, és szeptemberben kezdi a második osztályt. – Láttam a kisfiún az izgatottságot, amikor a fotóriporterrel együtt megnéztük a növényeit. Láttam ugyanakkor a háttérben az anyuka fülig érő mosolyát is, akin látszott, mennyire büszke gyermekére – hangsúlyozta Erika. – Beszélgettem a kisfiúval és édesanyjával, Alexandrával. Kiemelték, örültek ennek a lehetőségnek, és nem volt kérdés, hogy belefognak-e a paradicsom termesztésébe. Lacika édesapjával együtt vette meg a vödröket, és készítették elő ezeket az ültetéshez. A kisfiú Méhkeréken élő nagyszüleinek azonnal elújságolta, ő is kertészkedik majd. Kiderült, nagyszülei az uborkapalánták nevelését lényegében ugyanúgy végzik, ahogy Lacika elmondta nekik a foglalkozásokon hallott paradicsomtermesztési útmutatásokat. A tavaszi szünetet a család Méhkeréken töltötte, így Lacika az elvetett paradicsommagok csíráztatóedényét – az autóban végig a kezében tartva – vitte el a mamáékhoz, és ott keltek ki a magvak. A palánták nevelése során Alexandra elmondta, egyszer csak azzal állt elő a kisfia, hogy szeretne az otthoni kertben is megművelni egy kisebb területet, ahová többféle zöldséget vetne, nem csak paradicsomot. Lehoczkiné Megyik Erika ellátogatott Potari-Scheck Lacikához

Forrás: Bencsik Ádám Ugyanúgy, ahogy ezt a másik mamánál látta, Kötegyánban. Akinek szép, hagyományos kertje van. A beszélgetést folytatva az anyuka hangsúlyozta, szerinte nincsenek véletlenek, ugyanis ennek a projektnek köszönhetően és hatására, jövőre megművelik a ház kertjét és kertészkednek. Eddig még kicsik voltak a gyerekek, építkeztek, nem jutott rá idő. Most azonban eljött az ideje ennek is. Lehoczkiné Megyik Erika megnézte Gyeraj Rékának, az Erzsébethelyi Általános Iskola negyedik osztályába lépő kertszakkörös tanulónak a paradicsomjait is. Réka kiemelte, nagyon jó ötletnek tartotta ezt a lehetőséget, és a szülei is megadtak minden segítséget. Megvásárolták a kellékeket, többek között a vödröt, a növényhálót. Réka szólt arról, szeret gondoskodni másokról, így a növények nevelgetése, gondozása öröm számára. Ha valami nem világos, már gond nélkül utánanéz az interneten. A szülőktől és a nagyszülőktől sem áll távol a kertészkedés, de ez a vödrös paradicsomtermelés csak a kislány feladata. Amit nagyon ügyesen végez, bizonyíték erre a sok szép növény. Réka édesapja, Mihály elmondta, van egy külön kertjük, amiben most csak gyümölcsfák vannak, és felmerült, hogy el kéne adni, de a lányuk azt kérte, ne adják el, majd jó lesz neki, szeretne ott kertészkedni. Réka még elmesélte, hogy egyenként hat-hat szem vetőmagot kaptak Ildikó nénitől a szakkörben, de ő egyet elveszített. Apukája azt mondta, semmi gond, és elküldte a boltba, hogy vegyen egy zacskó vetőmagot. Azt a fajtát, amit kapott (Lugas F1), hogy ő is hat szemet tudjon elvetni. Később kiderült, hova lett a hatodik szem, kikelt a kútnál, és most is ott nő. Lehoczkiné Megyik Erika beszélt arról, Maróti Hajnalka, akinek a békéscsabai szlovák iskolában tanul a kisfia, ezt írta neki: „A gyermekemnek nagyon nagy örömet jelent ez a lehetőség, sok mindent tanult már idáig is. Apró kis trükkök, amivel szebb és jobb lehet a termés. Mindennap jó nézni, ahogy növekednek a kezei munkái. Gyeraj Rékát édesapja is segíti a paradicsomnevelésben

Forrás: Bencsik Ádám A legjobb, amit maguk neveltek Lipták Zsolt, a szlovák iskola nevelőtanára precíz munkát végzett otthon a paradicsom nevelése során, szépek voltak palántái már kiskorukban. Nagyon jó lett az állványzat, és az állandó gondoskodás révén fogyasztottak is a paradicsomból. Amit a felesége mér meg majd, hogy megvan-e az ígért termésmennyiség. Fabulya Adrienn gondolatai, akinek a szlovák iskolában tanul a gyermeke: „Csodálatos és hihetetlen érzés, hogy az általunk vetett parányi magból mára egy gyönyörű paradicsomlugas büszke tulajdonosa vagyok. Hálás köszönet érte. Örülök, hogy időt és energiát szántam erre a projektre.” Bellusné Horváth Csilla, a szlovák iskola gazdasági vezetője elmondta, a paradicsom házi termesztése nagy jelentőségű számára, hiszen az ember tudja, mikor milyen tápanyagot kapott a növény, a termés ­fogyasztása ezáltal teljesen biztonságos. Örömteli az is, hogy a jelenleg alkalmazott módszert Lehoczkiné Megyik Erika már kipróbálta, ezeket az ismereteket pedig továbbadja azok számára, akik érdeklődést mutatnak a témában. – Lépésről lépésre kapjuk meg azt az ismeretet, amivel otthoni körülmények között is sikerre vihetjük a vegyszermentes paradicsom termesztését – ecsetelte Csilla. – Ráadásul mindig az a legfrissebb, a legjobb ízű, amit közvetlenül a tőről szedhetünk le nap mint nap. Bemutatják a programot Lehoczkiné Megyik Erika elmondta, nagy öröm számára, hogy a megyeszékhelyi Csabagyöngye Kulturális Központ minden segítséget megad ahhoz, hogy a paradicsomprojektben részt vevők munkáját bemutathassák. Szente Béla igazgató és Opauszki Zoltán önkormányzati képviselő, tanácsnok is támogatja a programot. Ennek eredményeként szeptember 17-én, a Csabagyöngye Panoráma termében bemutatják a projektet, természetesen sok-sok paradicsommal.

