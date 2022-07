– Régi terv vált valóra a napokban – jegyezte meg Kása István ügyvezető igazgató, aki elmondta: a Marzek Etiketten+Packaging GmbH úgy tervezte, hogy 5-7 éven belül egyesül a két cég és ez most meg is valósult. Az összevonással létrejött nyomda pedig Békés megye egyik legnagyobb vállalata lett, amely az ügyvezető szavai szerint egy személyben képessé vált mind az ofszet, mind az úgynevezett flexo technológiában, íves és tekercses nyomtatást is megvalósítani, teljes körű szolgáltatást biztosítva az élelmiszer-, gyógyszer-, vegy- és dohányipari partnereinek. Kása István elárulta, pillanatnyilag 420-an dolgoznak a cégnél.

– A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával szeretnénk továbbra is szoros kapcsolatban maradni – jelentette ki Kása István. Hozzátette, a kamara eddig is sokat tett azért, hogy a nyomda és csomagolóanyag-iparban megfelelő szakképzettségű munkavállalók közül választhassák ki a jelenlegi és leendő munkatársaikat.

A kamara pályaorientációs tábora, a JóPálya is lehetőséget adott a fiataloknak, hogy ellátogassanak a békéscsabai Szent-Györgyi Albert Technikumba. Itt bepillanthattak a nyomdaipari tanműhelyekbe, ahol éppen matricákat készítettek, de az is kiderült, hogyan dolgozik együtt az ember és a gép. Ráadásul a kamara évek óta részt vesz a nyomdaipari oktatók bérkiegészítési programjában is.