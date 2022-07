Kraller József polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte, a dinnye kapcsán először mindenkinek Medgyesegyháza jut eszébe, ami nem véletlen, hiszen bizonyos értelemben minden dinnye medgyesi, bár már a helyiek közül is kevesebben termesztik.

Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárkamara országos kertészeti és beszállítóipari osztályának elnöke hangsúlyozta, a dinnye szereti a meleget, szépen fejlődött, az előző évek nehézségei után a mostani szezon kedvezőnek ígérkezik. A kultikus növény modernebb fajtái is megjelentek a piacon, közben emelkedett a termelés technológiai színvonala.

Kozsuch Kornél, Kraller József, Mártonffy Béla és Gőcző Mátyás a sajtótájékoztatón

– Bár a hazai termőterület 15 százalékkal csökkent – jelenleg 3000 hektárnyi, amiből 400 hektárnyin sárgadinnye érik – a hozam nem csökkent, hanem stabilizálódott. Idén 130-140 ezer tonnányi termésre számítunk, ha az időjárás kegyes lesz, a hozam még több lehet – részletezte. Hozzátette, a termesztés egyik tradicionális körzete Békés megye: 1100 hektárjával visszaszerezte vezető pozícióját. Július elsejével hivatalosan is megkezdődött a dinnyeszezon, a hazai ellátás tökéletesen biztosított, a dinnyét frissen, egy-két nappal a szedés után értékesítik. Hangsúlyozta, a hazai klímának köszönhetően kedvező a dinnye sav-cukor aránya, így nemcsak az édes ízt érezhetjük fogyasztása közben, hanem a kiváló aromáját is. Elhangzott, néhány éve megjelent a magszegény dinnye, s egyre népszerűbb a minidinnye is, de egy a lényeges: a dinnye egészséges, koncentráltan tartalmazza az immunerősítéshez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat.

– A sárgadinnye 400 hektáron ért, 12-15 ezer tonnányi termésre számítunk, a szezonja már két hete tart – emelte ki az elnök, aláhúzva, a közeli háború sajnálatos, de az ukrán termelés kiesése és a szállítási költségek növekedése lehet, hogy „visszaad” valamit az elvesztett exportpiacainkból.

Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke kiemelte, a cél, hogy ne csak 5-6 hétig tartson a magyardinnye-szezon, hanem Lőrincet feledve kitolódjon egészen szeptember végégig.

Prohászka Béla

– A termelők sok problémával találkoztak, jelentősen drágultak a termelési költségek, a munkaerő, idén már nem tekinthetünk úgy a dinnyére, mint a nyár olcsó gyümölcsére – sorolta meglátásait, miközben kérte az áruházláncoktól, fontolják meg akcióikat, ne bocsátkozzanak árversenybe a termesztők kárára.

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke hozzátette, fontos, hogy a vásárlók a helyit vegyék, a kamara dinnyekóstolókkal, kampányokkal igyekszik népszerűsíteni a magyar dinnyét.

– Frissebb, zamatosabb, mint a külföldről heteken keresztül érkező áru, amit még érés előtt leszedtek – tette hozzá.