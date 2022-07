– Természeti katasztrófa, 150 éve nem tapasztalt aszály teszi tönkre a gazdák munkájának jó részét – hangsúlyozta Nagy István. – A napraforgót több helyen már kitárcsázták, mert nem éri meg várni a betakarításra. A kukorica már nemcsak „furulyázik”, hanem már csörög, zölden szárad el, termést nem hoz. Lesújtó a táblák látványa.

Nagy István kiemelte, Békés megyében azért súlyosabb az országosnál is a helyzet, mert itt az őszi árpát és a búzát is szárazság sújtotta, az átlaghozamok jóval elmaradtak a korábbiaknál. A miniszter szólt arról, mérsékelni kell a gazdák veszteségeit, ezért a kárenyhítési alapot meg kell növelni, mert a jelenlegi keret a várható veszteségeket nem fedezi. Ezért a kárenyhítési alap kiegészítésének javaslatát kezdeményezik a kormánynál. A miniszter szólt arról, parasztemberként megérinti a lelkét is sorstársai gondja-baja, és minden erejével azon dolgozik, hogy amennyire csak lehet, segítsen nekik. Békés megyében magas aranykoronájú földek vannak, és megdöbbentő, hogy a csapadékhiány miatt ezeken a szántókon is porzik a talaj.

Kozsuch Kornél kitért arra, befejeződött megyénkben az őszi árpa betakarítása, az átlaghozam 3,5 tonna/hektár. A búzaaratás a megyei átlagot tekintve 80 százaléknál tart, a termésátlag 3,2 t/ha. A repcénél a területek 80 százalékáról takarították be a termést, 1,7 t/ha az átlaghozam. Az aszály mindegyik növénynél keresztbe tett, jóval kisebb a hozam, mint korábban.