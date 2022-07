– Muszáj locsolni a növényeket, hiszen a víz hiánya nem csupán a termés mennyiségét és a minőségét befolyásolja, de a növények pusztulásához is vezethet – mondta Hankó János.

Az elnök kitért arra, leérett a meggy és a cseresznye, most pedig szedik a kajszit, és következik az őszibarack.

– Szedéskor ügyeljünk arra, hogy ne törjük a gyümölcsöt – hívta fel a figyelmet Hankó János. – A termés ritkítását is elvégezhetjük azoknál a fajtáknál, melyeknél ez szükséges, és a zöldmetszésről se feledkezzünk meg a gyümölcsnél és a szőlőnél. Amennyiben pálinkát is szeretnénk főzni, akkor törekedjünk arra, hogy a cefre megfelelő minőségű legyen. Földes, rothadt gyümölcsöt ne tegyünk a cefrébe. A zöldséges kertben is figyeljünk a megfelelő vízmennyiségre, igaz ez díszkertjeinkre is. A gyepet ne vágjuk alacsonyra, 3-4 centinél ne legyen kisebb!

A szakember szólt arról, amennyiben szükséges a vegyszeres védekezés, csak akkor permetezzünk, ha a hőmérséklet nem emelkedett 25 fok fölé. A virágkertekben a régóta egy helyen lévő hagymás növények hagymáit szedjük fel, szikkasszuk meg, tartsuk őszig szellős, száraz helyen.