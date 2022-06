– Mi indokolta a Gallfood Kft. tevékenységének átköltöztetését?

– A járványidőszak különösen megviselte a szállodaipari és vendéglátó területi érintettsége miatt a pulykaágazatot. Az értékes pulykahúsok, mint például a mell- és combhús esetén túlkínálat alakult ki, ennek következtében az árak önköltség alattiak voltak. Mindeközben a kiadások, mint például a csomagolóanyagok, a munkabérek és takarmány árak drasztikusan megemelkedtek. Az ágazaton belül a legnagyobb veszteséget a Gallfood Kft. könyvelte el. Ez a korszerűtlen gyárnak, valamint a továbbfeldolgozott termékek hiányának volt betudható. A kecskeméti gyártót ráadásul a korábban felvett jelentős hitel törlesztése is sújtotta. Mindezeken túl az ukrajnai háború okozta válság sem kedvezett a cégnek.

– Adott tehát egy korszerűtlen, környezetterhelő, veszteségesen működő kecskeméti vágóhíd egy igen értékes munkaerő-kapacitással.

– Két döntés állt előttünk: hagyunk veszni teljesen mindent, vagy mentjük azt, ami értékes. Mi az utóbbi mellett döntöttünk. Azt választottuk, hogy a termékportfólió racionalizálása mellett a gyár vágási és csomagolási kapacitásait áthelyezzük októbertől Szarvasra, a kecskeméti területet pedig rehabilitáljuk, illetve új funkciókkal töltjük fel, egyeztetve Kecskemét vezetésével, amellyel támogató partneri kapcsolatot ápolunk.

– Hogyan hat ez a magyar pulykafeldolgozó iparra? Mi lesz az állattartó-telepekkel és a szerződött beszállítókkal?

– A gazdasági válságra adott válaszaként ma már tendenciának tekinthetjük az úgynevezett zárt integrációt. Ezzel a belső egységesüléssel, a Gallfooddal együtt, növelni tudjuk piaci részesedésünket, illetve a válságállóságunk is jelentősen megnő. A beszállítókkal kapcsolatban kiemelendő, hogy a Gallicoop eddigi sikereiben nagy szerepet játszottak a biztos lábakon álló partneri kapcsolatok, tehát az együttműködés elmélyítésében és továbbfejlesztésében vagyunk érdekeltek. Természetesen a kecskeméti gyár szerződő partnereivel vállalt kötelezettségeinket teljesítjük az átköltöztetés után is. Továbbá az állattartó telepeket is megtartjuk és fejlesztjük.

A cég elkötelezett munkavállalói megtartása mellett

Forrás: Gallicoop

– A magyar pulykafeldolgozó iparra rátérve csak egy példa a sok közül, hogy ha szimplán bezárásra kerülne a Gallfood két állattenyésztő cége, a Gallbreed és Gallgarden Kft., akkor 1 millió darabos pulykatermelési kapacitás tűnne el a magyar mezőgazdaságból. Ez azt jelentené, hogy bezárásra kényszerülne számos pulykatenyésztő, illetve, ha talpon is maradna, Lengyelországba tudná eladni a megtermelt állatait, de olcsóbban, érdemi árverseny nélkül. Ezzel a lengyel vágóhidak versenyképessége tovább javulna velünk, a Gallicooppal szemben.

– Meg vagyok győződve arról, hogy a legjobb döntést hoztuk az átstrukturálással, hiszen ezzel a szarvasi húsnagykereskedő még erősebb lesz a lengyel versenytársakkal szemben. A pulykaszövetség elnökeként is azt gondolom, hogy az ágazat szempontjából egy nehéz, de ugyanakkor fontos lépést teszünk meg a vágási és csomagolási kapacitás Szarvasra költöztetésével.

– Sokakban merülhet fel, hogy mi lesz a kecskeméti dolgozók sorsa?

– A Gallicoop felelős magyar vállalatként elkötelezett a munkavállalók megtartása mellett. Amikor értékekről beszélünk, mi a szakképzett munkaerőt is értjük alatta. A Kecskeméten dolgozó – de nem feltétlen ott élő – szakemberek munkájára Szarvason is nagy szükség van, hiszen a Békés megyében összességében érezhető munkaerőhiány nálunk is jelen van. A Gallfoodnál jelenleg 350-en dolgoznak, ez a létszám pont elegendő lenne a Gallicoopnál betervezett 25–30 százalékos kapacitás növekedéshez és fenntartásához.

– Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden fizikai dolgozót át szeretnénk venni Szarvasra, ahol jóval korszerűbb és kényelmesebb munkakörülmény várja őket, hiszen a kecskemétinél egy jóval modernebb feldolgozóüzem várja az új munkavállalókat.

– A mai munka világának része a munkaerőmobilitás, amit a munkaadó ösztönzők segítségével támogat, mi is így tesszük majd. És ne feledjük, az intézkedéssel a Gallicoop munkavállalóit is védjük, hiszen feléjük is felelősséggel tartozunk, csakúgy, mint a Gallfood szakembereiért.

– Milyen jövőbeni fejlesztési, beruházási elképzelései vannak a Gallicoop csoportnak?

– A Gallicoop Zrt. eddig is sokat tett például a fenntarthatóság érdekében. Saját vízbázissal rendelkezik, biológiai szennyvíztisztója által tiszta víz kerül vissza a környezetbe. A korszerű biogázerőműve által termelt biogáz jelentős részét az üzem a saját villamosenergia- és hőigényének kielégítésére használja fel, másik részét visszatáplálja a helyi villamosenergia-hálózatba, valamint saját napelemparkkal is rendelkezik. Ezen túlmenően a vágóhídról kikerülő, élelmiszernek nem alkalmas hulladékból állati eredetű lisztek helyben készülnek, melyeket az állattenyésztés újra hasznosít.

– Nem csak a pulykaágazatnak, de az egész magyar élelmiszeriparnak szüksége van arra, hogy növeljük a feldolgozottság arányát egyrészt a magasabb hozzáadott érték előállítása miatt, másrészt – és erre épp a járvány és a háború világított rá – élelmiszerbiztonságunk, a kitettség csökkentése érdekében. A Gallicoop ezen a téren is sokat fejlődött az elmúlt években és tovább kíván menni ezen az úton.